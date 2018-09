Es ist wieder einmal die Zeit im Jahr, in der sich Erwin Kiennast am liebsten teilen würde. Er hat jede Menge zu tun, aber für sein Herzensprojekt nimmt er sich immer die notwendige Zeit. Der Countdown läuft für den Kiddy Contest und im 24. Jahr soll dieser ganz besonders werden.

„Innerhalb von 15 Minuten waren die Karten für die Show in der Wiener Stadthalle wieder ausverkauft“, zieht Erwin Kiennast das als einen Parameter für den Erfolg der Show heran. Für die Generalprobe gebe es aber noch Restkarten. „Die müsste ich mir aber auch selbst kaufen, da hätte ich keine Chance“, berichtet er über den großen Andrang. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. So werden nicht nur die Lieder auf die Teilnehmer abgestimmt, es werden auch Videos und Fotos gemacht und die eine oder andere Choreografie einstudiert. „Es ist unglaublich, was aus den Kindern binnen kürzester Zeit herauszuholen ist“, sagt Kiennast.

Stars von Preisen überrascht und erfreut

Die Arbeit mit den Kindern ist für Kiennast auch nach 23 Jahren noch faszinierend. „Da ist schon ganz schön etwas zusammengekommen. In 24 Jahren jeweils zehn Kinder. Darunter war auch ein Julian Le Play und mehrere Kids, die heute im Musicalbereich aktiv sind“, ist Kiennast der Stolz anzumerken. Die lange Zeit des Kiddy Contests macht sich aber auch bei ihm bemerkbar. „Die Kinder von früher sind mittlerweile schon erwachsene Menschen und deren Kinder kommen zum Contest. Ich bin eigentlich schon der Großvater“, scherzt er.

Aus der Region gibt es heuer keine Teilnehmer. „Eine Gablitzerin hat es bis ins Vorfinale geschafft, dann war aber leider Endstation“, bedauert Kiennast. Dennoch verspricht er sich wieder eine großartige Show. „Der Contest muss sich immer neu erfinden, das ist auch das Geheimnis hinter dem Erfolg. Es wird auch heuer ein paar Neuerungen geben“, macht es Kiennast spannend.

Die Lieder stammen teilweise aus den aktuellen Charts oder sind gut bekannte Gassenhauer, die das Team textlich an die Show anpasst. „Das ist rechtlich gar nicht so einfach. Aber wir haben dann dem einen oder anderen Star in Amerika auch einmal überraschend eine Gold- oder Platinplatte überreichen können, ohne, dass er davon wusste“, erlebt Kiennast immer wieder Neues.

Am 19. und 20. Oktober finden die Shows statt, am 20. überträgt Puls 4.