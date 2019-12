Der Bahnverkehr in Frankreich ist lahmgelegt – und mittendrin NÖN-Mitarbeiter Ernst Jauck. Gemeinsam mit seinen vier Freunden reiste der Purkersdorfer mit der Bahn nach Straßburg, um seinen Start in die Pension gebührend zu feiern. „Die Hinfahrt mit dem Zug von St. Pölten über Deutschland nach Straßburg war auch kein Problem, schwierig wurde allerdings die Rückfahrt“, erzählt Ernst Jauck. Denn das Problem war, dass in Frankreich wegen der geplanten Pensionsreform gestreikt wurde. Genau an jenem Tag hatte der Streik begonnen, als die fünf wieder nach Hause fahren wollten.

„Nichts ist mehr gegangen. Es herrschte Stillstand“, berichtet der Purkersdorfer. Gemeinsam mit seinen Freunden hat er die Unterkunft in Straßburg verlassen. „Es machte sich dann doch eine leichte Unruhe breit“, schmunzelt Helmut Tschellnig, der ebenfalls mit von der Partie war. Zu fünft sind die Männer dann trotzdem in Richtung Bahnhof gegangen. „Zur Sicherheit habe ich auch noch in sechs verschiedenen Zügen reserviert“, so Jauck.

Taxis als Wink des Schicksals

Auf dem Weg dorthin kamen sie glücklicherweise an zwei Taxis vorbei. „Das war wie ein Wink des Schicksals“, so Tschellnig. Mit den beiden Taxis wurde der Weg von Straßburg nach Offenburg in Deutschland zurückgelegt. Eine dreiviertel Stunde waren die Männer unterwegs. Dort angekommen, sind sie dann in den Zug umgestiegen. „Von Deutschland ging es über die Schweiz nach Liechtenstein und wieder zurück nach Österreich“, berichtet der Purkersdorfer. Insgesamt wurden fünf Länder bereist. „14 Stunden waren wir unterwegs. Die Hinfahrt dauerte nicht ganz so lange“, schmunzelt Jauck.

Ausgezahlt hatte sich die Reise aber trotzdem. „Straßburg ist eine großartige Stadt mit tollen kulinarischen Köstlichkeiten an jeder Ecke“, schwärmt der Purkersdorfer.