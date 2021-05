Vergangene Woche veröffentlichte Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) Pläne für ein wienweites, flächendeckendes Parkpickerl. Diese Pläne rufen nun auch Purkersdorfs Stadtpolitiker auf den Plan. „Wir befürchten, dass die Pendler bis Purkersdorf mit dem Auto fahren und dann in den Zug umsteigen. Um das bewältigen zu können, braucht es Ideen für ein Verkehrskonzept mit genügend Parkplätzen“, äußert SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler seine Bedenken. Er denkt hier auch vor allem an die Wochenpendler, die Montagfrüh ihr Auto parken und dieses erst wieder Freitagabend in Betrieb nehmen. Derzeit sehe man die Lage in der Stadtgemeinde noch relativ entspannt, wichtig sei es laut dem Stadtchef aber, „in die Gänge zu kommen“. Gemeinsam mit einer „Taskforce“ und einem Verkehrsplaner müsse man sich die konkrete Situation anschauen. Außerdem wolle er sich hinsichtlich der konkreten Auswirkungen mit den anderen betroffenen Umlandgemeinden austauschen.

Melanie Baumgartner Mehr Pendler – mehr Parkplätze

Die Problematik, Hauptwohnsitzer wegen der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls an Wien zu verlieren, sieht Bürgermeister Steinbichler nicht. „Ich glaube, dass – falls das flächendeckende Parkpickerl für Wien kommen sollte – nicht mehr oder weniger Menschen als vorher nach Purkersdorf oder wieder wegziehen“, meint Steinbichler und fügt hinzu: „Die Parkplatz-Problematik wird uns in Purkersdorf, denke ich, mehr beschäftigen.“

Er glaube auch nicht, dass deswegen auch die Zahl der Zweitwohnsitzer rapide steigen würde. Das Problem mit den Zweitwohnsitzern: Sie nutzen die gesamte Infrastruktur, die Stadt kann aber für sie kein Steuergeld lukrieren.

Inwieweit und wann es zu einer Umsetzung des flächendeckenden Parkpickerls kommen soll, ist noch unklar. Die Pläne Simas stoßen vor allem in den an Purkersdorf angrenzenden 13. Wiener Gemeindebezirk auf wenig Zustimmung. „Das Parkpickerlmodell soll entgegen der Aussagen vor der Wahl nicht adaptiert werden. Vom Zonen-Modell ist keine Rede mehr. Für die Hietzingerinnen und Hietzinger muss es zu einer nachhaltigen Entlastung kommen, noch dazu, nachdem es zweimal ein eindeutiges Bürger/innen-Votum gegen dieses Modell der Parkraumbewirtschaftung gab“, macht Hitzings Bezirksvorsteherin Silke Kobald (ÖVP) ihrem Ärger via Aussendung Luft. Auch Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) setzt auf Gespräche, „welche gemeinsamen Schritte es nach einer Parkpickerl-Ausweitung geben wird, zum Beispiel beim Ausbau von P & R-Anlagen“, so Schleritzko.