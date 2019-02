„Aufgrund der unklaren Ortsangabe gestaltete sich das Auffinden des Einsatzortes in einem über eine Forststraße erreichbaren Waldstück zunächst schwierig“, berichtet die Feuerwehr Tullnerbach über den Einsatz. Ein Helfer wies schließlich die Einsatzkräfte ein. Vor Ort entdeckten die Kameraden eine in Brand geratene Toilette im Wald. Diese konnte rasch gelöscht werden und so ein Ausbreiten der Flammen auf den Wald und die angrenzende Waldhütte zu verhindern.

Erst am Mittwoch wurden die Feuerwehren der Region zu einem Brand gerufen, ein Wohnungsbrand stellte sich als Mistkübelbrand heraus, NÖN online berichtete .