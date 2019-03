72 Kinder werden in der Montessori-Einrichtung „Casa dei Bambini“ in Purkersdorf betreut. Diese geriet nun in eine finanzielle Notlage. „In den letzten Jahren sind Förderungen nicht so ausbezahlt worden, wie vorgesehen und dadurch ist eine ziemliche Differenz entstanden“, klärt Obfrau Nadja Friedschröder über die Turbulenzen auf.

Der Gemeinderat beschloss nun einstimmig in einem Dringlichkeitsantrag die Förderung der Casa dei Bambini, indem die Gemeinde bei der Sanierung sowie der Erlangung von Förderungen behilflich ist.

Die Casa dei Bambini ist ein gemeinnütziger Verein. Schulden haben sich allerdings in den letzten Jahren angehäuft. „Wir sind auf Förderungen durch das Land und die Gemeinde angewiesen. Wir wurden, nicht wie vom Land vorgesehen, mit einer Gruppenförderung, sondern mit einer Pro-Kind-Förderung unterstützt“, erklärt Friedschröder.

Da die Casa dei Bambini auch viele Kinder unter zwei Jahren betreut, musste auch mehr Personal eingesetzt werden. „Wir haben gerade deshalb in Purkersdorf einen guten Ruf. Mit dem vom Land vorgegebenen Betreuungsschlüssel kann man hier nicht kindgerecht arbeiten“, so Friedschröder.

Kostenübernahme und Beratungsstunden

Damit die Betreuung der Kinder weiterhin in Purkersdorf gewährleistet werden kann, musste die Stadtgemeinde rasch reagieren. „Wir haben bei Bürgermeister Stefan Steinbichler ein offenes Ohr gefunden“, ist Friedschröder dankbar. Der Gemeinderat beschloss also die Anweisung der Infrastrukturpauschalen für 2015 und einen Teil von 2016. Außerdem wurden die Personalkostenförderung für 2016 zur Gänze ausbezahlt und für 2017 und 18 aliquote Zahlungen auf Basis der Ermittlung des Hauptwohnsitzes geleistet.

„Insgesamt beträgt die Förderung durch die Gemeinde rund 26.000 Euro“, berichtet Bürgermeister Stefan Steinbichler, dem es ein großes Anliegen ist, dass der Betrieb in der Casa dei Bambini aufrecht erhalten wird. Denn alle Kinder in Purkersdorf unterzubringen, würde die Errichtung von mehreren Kindergarten-Gruppen bedeuten.

„Wir sind froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, wo wir der Casa dei Bambini nicht nur finanziell helfen können. Wir schauen darauf, dass dort die Kosten effizienter eingeteilt werden und so ein besseres Ergebnis erzielen können und nicht mehr in diese finanzielle Situation schlittern“, so Steinbichler.

Dazu werden auch zwölf Beratungsstunden bei einem Steuerberater von der Stadtgemeinde zur Verfügung gestellt, im Wert von 2.300 Euro.