Nach der Durchfahrt des Tunnels in der Sagbergstraße fällt auf, dass einige Bäume gefällt wurden. Anrainer zeigten sich besorgt und stellten die Vermutung auf, diese wurden für einen Wohnbau gefällt. „An dieser Stelle ist kein Wohnbau geplant“, versichert Bürgermeister Karl Schlögl.

Pia Buchner, Pressesprecherin der Österreichischen Bundesforste, bringt noch mehr Licht in die Sache: „Es handelt sich dabei um eine ganz normale Holzernte“. Dies geschehe häufig im Herbst im Wienerwald. Die kalte Jahreszeit eignet sich ideal dafür. „Zum einen stehen die Bäume in Saftruhe; zum anderen sind im Idealfall die Böden fest“, so Buchner.

Es werden erntereife Bäume entnommen. Die Reife hat ein Baum zwischen 120 und 140 Jahren erreicht. Das dient auch der Verjüngung des Waldes, denn die Lichtungen geben den nachwachsenden Bäumen genug Platz. „Im Frühjahr werden wahrscheinlich dann wieder neue Bäume gepflanzt“, so Buchner.