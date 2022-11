Was wurde aus dem Künstler Vitto Manuel Rigoni?

Der mittlerweile 77 Jahre alte Maler, Musiker, Produzent, Autor und Komponist half jahrelang mit, den Purkersdorfer Kultursommer zu gestalten. Begeistert organisierte er Konzerte für die Eröffnung. Außerdem zeigte er regelmäßig seine malerischen Kunstwerke in Ausstellungen, nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz und in Deutschland.

Aufgrund einer schweren Erkrankung hat sich der Künstler aus der aktiven Kulturszene zurückgezogen. Was er immer noch kann, ist malen. „Wenn es mir gesundheitlich wieder besser geht, will ich wieder Ausstellungen machen“, erklärt Rigoni der NÖN.

