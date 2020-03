Zehn Jahre lang war Manfred Weinzinger für die SPÖ im Gemeinderat, jetzt legte er sein Mandat zurück. „Eigentlich wollte ich erst im Herbst nach dem Kultursommer, den ich großteils organisiert habe, aufhören“, sagt Weinzinger. Aufgrund der Eingliederung des Kultur-Ressorts in das Ressort Wirtschaft, Fremdenverkehr und Marktwesen habe er sich aber dazu entschlossen, das Mandat sofort zurückzulegen, „weil ein enormer zusätzlicher Arbeitsaufwand auf mich zugekommen wäre – zusätzlich zur Kultur“, meint Weinzinger.

Im vergangenen Jahrzehnt hat er im Kulturbereich einiges umgesetzt. „In den Gemeinderat bin ich durch meinen Bruder Viktor Weinzinger gekommen, er ist schon seit 2005 Mandatar. Ich habe mich dann damals auch entschlossen, die Liste Karl Schlögl zu unterstützen“, berichtet der Purkersdorfer.

Dass er im Kultur-Ressort tätig sein wird, war von Anfang an klar. „Schließlich habe ich mich selbst mit Musik beschäftigt“, so Weinzinger. Sogar zwei CDs hat er aufgenommen. „Diese wurden 1997 und 2000 im Nikodemus präsentiert“, erinnert er sich.

„Eigentlich ist es ein Glücksgefühl und eine Last, die von mir abfällt. Ich fühle mich, wie beim Pensionsantritt. Man soll schließlich gehen, wenn es am schönsten ist.“ Manfred Weinzinger

Zurückblicken kann er auf einige großartige Veranstaltungen, zum Beispiel erst im vergangenen Jahr die Band „Minisex“. „Die Bühne war bis auf den letzten Platz gefüllt“, freut sich Weinzinger. Auch bei den 5/8erl in Ehr‘n kamen überraschend 400 Fans, weil das Gratis-Konzert in Radio Wien angekündigt wurde. „Bühne-Chef Karl Takats hat dann die Türen geöffnet, damit alle Besucher etwas davon haben. In die Bühne passen ja nicht so viele Besucher“, erzählt der Purkersdorfer.

Auch an die Veranstaltungen von Wir 4, Boris Bukowski und Ulli Baer erinnert er sich gerne zurück. „Es war eine schöne Zeit und die Künstler, Manager und Agenturen immer nett und freundlich und bei den Gagenverhandlungen sehr entgegenkommend.“

Grund dafür sei, dass der Kultursommer in Purkersdorf mit den Gratis-Veranstaltungen einen guten Ruf habe und sich einen guten Namen gemacht habe. Stolz ist er auch, dass das Mozartdenkmal auf dem Hauptplatz während seiner Amtszeit umgesetzt werden konnte. Wehmütig wegen seines Ausscheidens ist er nicht. „Eigentlich ist es ein Glücksgefühl und eine Last, die von mir abfällt. Ich fühle mich, wie beim Pensionsantritt. Man soll schließlich gehen, wenn es am schönsten ist“, meint Weinzinger.

Ihm nachfolgen wird die Vorsitzende des Pensionistenverbandes Susanne Passet. Sie war bereits ein dreiviertel Jahr im Gemeinderat vertreten. Aufgrund des Verlustes bei der Gemeinderatswahl schaffte sie es aber vorerst nicht mehr in den Gemeinderat. Jetzt freut sie sich, dass sie wieder mitarbeiten und sich für die Senioren einbringen darf. „So werden die älteren Personen nicht vergessen“, hält sie fest. Dass sie gefragt wurde, sei schon überraschend gewesen. Denn eigentlich wäre Walter Jaksch der nächst gereihte Kandidat auf der SPÖ-Liste gewesen. Jaksch kandidierte auf Platz 16, Passet auf Platz 17. 15 Mandate erreichte die SPÖ bei der vergangenen Gemeinderatswahl.

„Wurde nicht informiert“

„Es geht hier auch um die Frauenquote. Susanne Passet ist eine geeignete Nachfolgerin“, begründet SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler seine Entscheidung. Die SPÖ hat derzeit nur zwei Mandatarinnen, Passet ist Nummer drei. Dass eine Frau nachrückt, ist für Walter Jaksch begrüßenswert. Nicht nachvollziehen kann er allerdings die Vorgehensweise zu dieser Entscheidung. „Ich wurde vorab nicht informiert, das ist nicht in Ordnung“, ist er frustriert. Denn man habe ihm zugesagt, dass er nachrücken würde, sobald jemand ausscheidet.

Steinbichler betont, dass Jaksch bereits vor längerer Zeit erwähnt hätte, dass er sich um andere Angelegenheiten, wie beispielsweise eine eigene Firma kümmern wolle. Daher sei er auch nicht informiert worden. Jaksch habe ohnehin sämtliche Tätigkeiten für Purkersdorf eingestellt.