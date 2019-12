„Wenn nicht jetzt, wann dann“, hat sich Uschi Hollauf mit 40 gedacht und beschlossen, selbst einmal im Mittelpunkt zu stehen. Davor war sie nämlich nur als Backround-Sängerin bei Joni Madden und Grünzweig tätig, „weil ich immer ein bisschen schüchtern war“. 2016 hat sie beschlossen, ein Konzert auf die Bühne in der Bühne zu bringen. „Ich habe mich für Weihnachtslieder entschieden, weil ich dieses Fest einfach liebe“, sagt die Sängerin, die im Hauptberuf als Lehrerin im Purkersdorfer Gymnasium tätig ist.

Ernst Jauck Bühne-Chef Karl Takats war begeistert von Uschi Hollaufs Konzert.

Das erste Konzert im Jahr 2016 war dann so schnell ausverkauft, dass Bühne-Chef Karl Takats im nächsten Jahr gleich auf einen zweiten Termin pochte. Und auch diesmal waren wieder beide Termine komplett ausverkauft. Über 200 Besucher waren jeweils mit dabei. Auch, weil man Hollauf und die auftretenden Personen kennt. Der große Chor „Local Vocals“ besteht aus Oberstufenschülern und Absolventinnen des BG/BRG Purkersdorf. Dieser Chor hat heuer zum ersten Mal auch einen Namen bekommen, ebenso wie „Three Girl Harmony“ mit Uschi Hollauf, Barbara Heilinger und Vera Steidl. Schon länger gibt es „Total Normal“ mit Kathrin Hippler, Karin Gratzenberger, Gudrun Groher-Tögel, Barbara Heilinger, Iris Blei-Sonnabend, Vera Steidl, Irene Weingärtner, Sandra Velze und Sylvia Schöny.

„Ich habe mich für Weihnachtslieder entschieden, weil ich dieses Fest einfach liebe.“ Uschi Hollauf

„Es waren wieder stimmungsvolle und wunderschöne Konzertabende“, freut sich Hollauf. Was für sie heuer besonders war: Erstmals wurde das traditionelle Weihnachtslied „Stille Nacht“ gesungen. „Alles war ganz dunkel und die Chormitglieder hatten Kerzen in der Hand. Das war sehr besinnlich.“ Die Lehrerin freut sich, dass sie Menschen mit ihrer Musik berühren kann und plant schon für die Konzerte im kommenden Jahr mit den verschiedenen Ensembles. Mit den Weihnachtskonzerten von Uschi Hollauf enden auch traditionell die Veranstaltungen in der Bühne. Weiter geht es dann im kommenden Jahr. Den Anfang macht am Freitag, 10. Jänner, Agnes Palmisano. Danach folgen Roland Düringer und Boris Bukowski. Auch den „Blue Monday“ für junge Künstler gibt es wieder.