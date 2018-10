Bevor noch der erste Wahlzettel den Weg zur Wahlurne in der konstituierenden Sitzung findet, stehen bereits die Personen für die vakanten Positionen Vizebürgermeister und Stadtrat fest. Die absolut regierende SPÖ bestimmte in einer Fraktionssitzung einstimmig ihre Kandidaten.

Viktor Weinzinger wird neuer Vizebürgermeister, wie das die NÖN bereits in der Vorwoche vermutete. „An der Art, an Dinge heranzugehen, wird sich nichts ändern. Wie es in den letzten Jahren der Weg von Karl Schlögl war, werden wir stets in alle Richtungen Gespräche führen“, betont Weinzinger. Dabei wird er auch sein Ressort Bauwesen und Stadtplanung in gewohnter Weise weiterführen. Damit folgt er Christian Matzka in dieser Position nach, dessen Abgang Weinzinger bedauert. „Wir haben hin und wieder ein Sträußchen ausgefochten. Doch wir kennen einander schon lange und wissen, wie wir miteinander umzugehen haben“, so Weinzinger, der Matzka bereits als Kind kannte.

Viktor Weinzinger will jedenfalls bis zum Ende der Legislaturperiode seine neue Aufgabe erfüllen. „Alles andere entscheidet dann der Wähler in der Gemeinderatswahl 2020. Ich werde auch da wieder auf der Liste stehen und kandidieren“, hat der neue Vizebürgermeister nicht vor, sich alsbald von der Politik zu verabschieden.

Einen Quereinstieg in die Lokalpolitik schafft Ingrid Schlögl. Sie wird nicht nur neue Gemeinderätin, sondern gleich Kulturstadträtin. „Ich bin glücklich darüber, dass in der Fraktion intern alle positiv zugestimmt haben. Das war auch mein persönlicher Wunsch“, freut sich der designierte Bürgermeister Stefan Steinbichler, dass die Wahl auf Weinzinger und Schlögl gefallen ist. „Vickerl hat ein tolles Auftreten und ist ein toller und loyaler Kerl“, streut Steinbichler seinem neuen Vize Rosen.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates fand am Dienstag (nach Redaktionsschluss der NÖN) statt.