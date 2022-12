Wenn Stadterhebungen alle auf den Plan rufen

Werbung

„Gerade die Vergangenheit hat gezeigt, wir sollten auf das setzen, was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat, nämlich das gemeinsame Miteinander“, ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überzeugt und sie erinnert gern an die Zusammenarbeit in den Gemeinden zwischen den Vereinen und Institutionen, an die Zusammenarbeit unter den Generationen und an die Zusammenarbeit zwischen den Dörfern, Gemeinden, Städten und dem Bundesland Niederösterreich.

Und wenn eine Gemeinde zur Stadt erhoben wurde, zeigte sich dieses Miteinander tatsächlich immer in großen Festveranstaltungen, an denen Vereine, Stadtkapellen, Feuerwehren und Schulen beteiligt waren und ein großes Programm initiierten.

Als Purkersdorf durch einen Beschluss der Niederösterreichischen Landesregierung 1967 zur Stadt erhoben wurde, dachte sich noch keiner so genau, wie sich die junge Stadt neben Wien entwickeln werde. Die Stadterhebung kam Purkersdorf jedenfalls recht, denn endlich konnte sich das Dorf bei Wien emanzipieren.

Im Sommer 2017 war es etwas mehr als 50 Jahre her, dass Bundespräsident Franz Jonas Purkersdorfs Bürgermeister Gustav Hein die Stadterhebungsurkunde im damaligen Kinosaal, heute „Die Bühne“ überreichte.

Purkersdorf war nun eine Stadt und dies wurde damals eine Woche lang gefeiert: Im Zuge der Feierlichkeiten wurde das damals neue Feuerwehrhaus in der Kaiser-Josef-Straße 6 eröffnet. Im Rathaus wurde das neue Heimatmuseum eröffnet. Beim 50-Jahr-Jubiläum wurde dann zwar nicht eine ganze Woche lang gefeiert, dafür aber ein ganzes Wochenende. Politiker sowie Künstler waren Bestandteil des Programms. Den Höhepunkt bot dabei der Auftritt des italienischen Superstars Al Bano Carrisi. Und Bürgermeister Karl Schlögl meinte: „Purkersdorf ist eine Stadt mit einer hohen Lebensqualität, wo sich sehr viele Menschen gerne ansiedeln. Wir in Purkersdorf bemühen uns, gemeinsam und miteinander voranzukommen.“

Die Wurzeln von Purkersdorf reichen vermutlich auf das Jahr 1.000 zurück. Im Laufe der Jahrhunderte stieg die Bedeutung der damaligen Siedlung, was auch mit ihrer geografischen Lage in Zusammenhang stand. 1848 wurde Purkersdorf schließlich zur eigenständigen Ortsgemeinde, 1967 dann zur Stadtgemeinde. Bis in die siebziger Jahre war Purkersdorf eine Abwanderungsstadt. Bestimmend für den Ort war aber seit jeher seine Lage an der Reichsstraße, die dem historischen Römerweg über den Riederberg folgte. Ab 1558 ist die Burkherdorffer Poststation nachgewiesen, sie ist aber sicher viel älter. Sie war die, von Wien aus gesehen, erste und daher sehr ertragreiche Raststation auf der Strecke Wien - Linz.

