Heute laufen die Massentests in ganz Niederösterreich an. Der Purkersdorfer Rudi Dolezal ließ sich bereits in Wien testen. „Ich finde es wichtig, dass sich jeder Österreicher testen lässt“, ist die Teilnahme für Dolezal schlicht Staatsbürger-Pflicht. COVID-19 könne nur besiegt werden, wenn sich zunächst alle testen und danach alle impfen lassen würden. Dolezal geht mit gutem Beispiel voran.