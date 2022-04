Musical-Stars halfen spontan mit Benefizkonzert

Werbung

Das Sänger-Ehepaar Marjan Shaki und Lukas Perman, das seit einigen Jahren in der Region wohnt, initiierte ein Benefizkonzert mit Musical-Kollegen im Wiener Raimund Theater. Gemeinsam mit den Vereinigten Bühnen Wien (VBW) als Veranstalter, wurde in nur zweieinhalb Wochen der Konzertabend „Gemeinsam für die Ukraine“ mit hochkarätigen Künstlern aus der Musical-Szene auf die Beine gestellt.

Persönlicher Abend mit Herzenssongs der Künstler

20 Solisten (darunter Publikumslieblinge wie Maya Hakvoort, Elisabeth Engstler oder Vincent Bueno) sangen ihre persönlichen Lieblingssongs. Begleitet wurden die Künstler dabei am Klavier und der Gitarre. „Üblicherweise haben wir auch bei den Benefizveranstaltungen das Orchester der VBW an unserer Seite. Diesmal haben wir aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit auf eine Unplugged-Version mit zwei Instrumenten gesetzt. Das ist beim Publikum sehr gut angekommen“, erzählt Perman.

Die knappe Vorbereitungszeit war letztendlich auch für den musikalischen Inhalt verantwortlich. „Wir haben unsere Kollegen gebeten, einen ihrer Herzenssongs, der zum Anlass passt, zu singen. Alles in allem ist so ein stimmungsvoller und persönlicher Abend zustande gekommen“, erzählt Perman. Eingeladen haben Perman und Shaki Kollegen, mit denen sie oft zusammenarbeiten, sowie Kollegen mit einem Engagement in Wien. Zur Zeit sind das Darsteller der Musicals „Cats“ und „Miss Saigon“. Die Studenten der MUK haben gemeinsam das Abschlusslied gesungen. Die Benefizveranstaltung war innerhalb einiger Tage ausverkauft und brachte eine stolze Summe von 32.000 Euro ein. Eine Hälfte der Summe wird an die Aktion „Nachbar in Not“ gespendet, und die zweite Hälfte kommt dem Verein „Kleine Herzen“ zugute.

Konzert kann gegen Spende gestreamt werden

Bis Ostermontag, 18. April, kann das Benefizkonzert gegen eine Spende von 29 Euro gestreamt werden. „Diese Spenden erhält die Aktion „Nachbar in Not“, da die Bundesregierung bis 18. April alle eingegangenen Spenden verdoppelt. Somit spendet jeder, der sich das Konzert online ansieht, doppelt“, erklärt Perman den Hintergedanken der Streaming-Möglichkeit. „Die Spendensumme hat sich dadurch auf insgesamt 35.000 Euro erhöht.“

Privat hat das Paar eine ukrainische Familie, bestehend aus Großmutter, Tochter und Enkelkind, aufgenommen. Das Haus, in dem Perman und Shaki seit 2019 leben, hat eine kleine Einliegerwohnung, die normalerweise Shakis in Hamburg lebender Vater bei seinen Besuchen nutzt. Jetzt bietet sie Menschen in Not Schutz und Geborgenheit. „Die Hilfsbereitschaft, die wir hier in unserer Gegend erleben, ist großartig. Wir lernen viele Menschen kennen, die ebenfalls Personen aufgenommen haben oder anderweitig unterstützen. Es ist schön zu sehen, dass durch diesen Krieg, hier bei uns, in unserem Mikrokosmos, etwas Positives entsteht“, ist Perman von der gelebten Solidarität und dem Zusammenhalt in der Gegend begeistert.

Jährliche Spendengalas

für Hilfsprojekte

Zusammenhalt und Unterstützung in schweren Zeiten zu leisten ist dem Paar schon seit vielen Jahren ein Anliegen. Die Erdbebenkatastrophe in Haiti hat Shaki und Perman aktiv werden lassen. In den „Vereinigten Bühnen Wien“ fanden sie einen Veranstaltungspartner und bei ihren Künstlerkollegen aktive Unterstützer. Die jährlichen Spendengalas brachten den Projekten bis zu 60.000 Euro pro Jahr ein, und ermöglichten viele Jahre die Finanzierung eines Projekts in Haiti und ab 2015, dem Jahr der großen Flüchtlingswelle, auch ein Kinderintegrationsprojekt in Österreich. Die Pandemie unterbrach die finanzielle Unterstützung.

„Auf der Bühne etwas zu machen war nicht mehr möglich. Wir haben online kleinere Projekte umgesetzt und konnten bei einer Weihnachtsaktion 9.000 Euro an Spenden sammeln. Wir haben versucht, immer aktiv zu bleiben“, beschreibt Perman die letzten Corona-Jahre. Langsam kommt wieder Bewegung in das Bühnenleben und mehrere Engagements sind bereits für das heurige Jahr fixiert. Im Sommer ist Perman in der „Bühne Baden“ als „Joe Gillis“ im Musical „Sunset Boulevard“ zu sehen, weiters bei „Elisabeth“ vor dem Schloss Schönbrunn, im August bei den „Musicalstars“ im Steinbruch St. Margarethen und im November bei „Sound of Music“ in Salzburg.

Privates Glück mit doppeltem Nachwuchs

Ehefrau Marjan Shaki wird ihre Bühnenpräsenz reduzieren. Ende des Sommers erwartet das Paar bereits zum dritten mal Nachwuchs. „Die Überraschung war groß, als wir erfahren haben, Eltern von Zwillingen zu werden. Damit haben wir nicht gerechnet“, erinnert sich Perman an die Neuigkeit. Beruflich möchte er sich ab der Geburt der Kinder etwas freischaufeln. „Ein Baby ist schon eine Aufgabe, aber zwei, das ist eine Herausforderung. Dabei muss und möchte ich meine Frau so gut wie möglich unterstützen“, so Perman.

Infos zur Streamingmöglichkeit des Konzerts auf „www.musicalvienna.at“.

