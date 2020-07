Polizei, Feuerwehr, Suchhunde von mehreren Einrichtungen und auch die Mannschaft des Polizeihubschraubers machten sich am Samstagvormittag auf die Suche nach einem 86-Jährigen, der am Freitag aus seiner Unterkunft in Purkersdorf verschwunden war. „Die Suche wurde kreisförmig ausgedehnt“, informierte FF-Kommandant Viktor Weinzinger über die Suchaktion, die am Nachmittag allerdings wetterbedingt abgebrochen werden musste.

Glücklicherweise konnte dann am Nachmittag Entwarnung gegeben werden: „Vom Einsatzleiter wurde eine Patientenauskunft vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Vermisste im AKH Wien aufgenommen worden war“, berichtet die Landespolizeidirektion. Der Mann war bereits am Samstag vormittag auf der Donauinsel gefunden worden. Völlig durchnässt und mit einer Verletzung am Kopf wurde er ins Krankenhaus gebracht. Wie der an Demenz erkrankte Mann nach Wien, wo er kurz zuvor gewohnt hatte, hingekommen war und was er dort gemacht hatte, konnte nicht eruiert werden. „Der Mann konnte keine Angaben dazu machen“, heißt es dazu von der Polizei.