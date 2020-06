Eine Kulturveranstaltung im Stil einer Peepshow. Das ist das Konzept hinter Kultursalon Guckloch. Ins Leben gerufen wurde diese außergewöhnliche Art, Musik zu erleben, von der Purkersdorferin Verena Randolf. Unterstützung erhielt sie dabei von Stefan Strahammer und Petra Gradwohl. Die Idee dazu kam eigentlich ganz zufällig. „Ich bin in Wien in der Burggasse an dem Lokal der Peepshow vorbeigegangen. Coronabedingt haben die ja auch geschlossen. Ich habe dann irgendwie mit Freunden darüber zu reden begonnen und irgendwie entstand dann die Idee zum Kultursalon Guckloch“, erzählt Randolf.

Das Prinzip funktioniert folgendermaßen: „Jeden Abend tritt ein Künstler auf. Etwa 15 Minuten befindet sich dieser auf der Drehbühne und singt oder spielt“, erklärt Randolf. Rund um die Bühne befinden sich neun Kabinen, in die sich jeweils zwei Zuhörer platzieren. Durch ein Guckloch können sie den Künstler sehen. Nach oben sind die Kabinen offen. „Es ist eigentlich wie ein Wohnzimmerkonzert. Ganz nah beim Künstler, aber doch mit Sicherheitsabstand“, so die Initiatorin des Projekts.

Seit letzten Donnerstag gibt es die Spielgenehmigung. „Alle Künstler waren sofort total begeistert“, erzählt Randolf. Bisher sind etwa die Musiker Christoph und Lollo in der Peepshow Burggasse auf der Bühne gestanden. In den nächsten Tagen folgt zum Beispiel noch Vodoo Jürgens. Am Samstag wird es zudem ein Überraschungskonzert geben, verrät die Initiatorin.

Karten braucht man vorab nicht zu kaufen. Jeder, der sich ein Kurzkonzert anhören möchte, stellt sich einfach vor die Türe. Gegen freiwillige Spenden wird dann jeder abgeholt.