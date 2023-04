Wienerwaldbad: Schulen bekommen Gutscheine für kostenlosen Eintritt

Nachdem die vergünstigten Eintrittskarten für Purkersdorferinnen und Purkersdorfer für rechtswidrig erklärt wurden, konnte nun in jüngster Sitzung eine Lösung präsentiert werden. Gemeinsam mit der WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH) hat sich der Ausschuss für Familie, Jugend, Sport und Vereine auf ein Gutschein-System verständigt. Vor der Saison bekommen die Purkersdorfer Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen einen Brief mit den Nutzungsbedingungen sowie ein Gutscheinkontingent, das sie schließlich bei den Schwimmbad-Besuchen einlösen können. „Mit diesen Gutscheinen können die Betreuungspersonen dann den Gruppeneintritt vor Ort im Bad begleichen. Haben sie keinen Gutschein mit, müssen sie bezahlen - Rückerstattungsmöglichkeiten gibt es keine“, heißt es dazu im Sachverhalt.

Ab der heurigen Saison beträgt der einheitliche Gruppentarif 30 Euro für eine Gruppe bestehend aus maximal 25 Kindern und zwei Begleitpersonen. In der vergangenen Saison haben 126 Gruppen das Bad besucht. Hochgerechnet würden für das Gutschein-System heuer 3.780 Euro investiert werden, was zugleich als Subvention für Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gesehen werden könne, heißt es im Sachverhalt weiter.

Möchten Gruppen das Wienerwaldbad besuchen, müssen sie sich vorab schriftlich bei der WIPUR GmbH anmelden. Buchungen können ab 2. Mai vorgenommen werden.

Rechnungsabschluss: Schuldenstand sinkt weiter

Niedergeschrieben sind diverse Subventionen im Stadtbudget. In vergangener Sitzung hat Finanzstadtrat Karl Pannosch (SPÖ) den Rechnungsabschluss 2022 präsentiert und zur Beschlussfassung vorgelegt. Ein Jahr, das aus budgetärer Sicht positiver abgeschlossen werden konnte, als ursprünglich angenommen. „Die Ertragsanteile und Förderungen sind deutlich höher, als angenommen. Das Ergebnis ist deswegen positiver als befürchtet und ich hoffe, dass es so positiv weitergeht“, so Pannosch. Zieht man nun die Auszahlungen von den Einzahlungen ab, ergibt sich ein positives Ergebnis von rund 975.000 Euro. Werden hier nun noch die Tilgungen und Zinsen berücksichtigt, bleibt ein positiver Rest von rund 348.000 Euro übrig. Zudem konnte der Schuldenstand weiter gesunken werden. Stand man Ende 2021 noch bei rund 31,3 Millionen Euro, konnten die Schulden bis Ende 2022 auf rund 30 Millionen Euro reduziert werden. Der Rechnungsabschluss 2022 wird von den Mandataren mehrheitlich angenommen.

