Am 30. November 2016 wurde das „Haus zum frohen Lebensabend“ geschlossen. Über 40 Jahre lang hatten dort alte Menschen gelebt. Nun wird auf dem Grundstück ein neues Projekt verwirklicht. Die Stadtgemeinde verkaufte es damals für einen symbolischen Preis an den Verein Dorfgemeinschaft Breitenfurt.

Diese kümmert sich seit 1995 um Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Acht Wohnhäuser, 13 Werkstätten, eine Gartenlandschaft sowie eine Küche, ein Festsaal, Aufenthalts-, Therapie- und Büroräume und ein Kaffeehaus bereichern dabei die Betreuung von rund 100 Menschen.

Nun entsteht die Dorfgemeinschaft Wienerwaldsee. „Wir wollen unser Konzept am Wienerwaldsee genauso umsetzen wie in Breitenfurt“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Mullan.

Es bleibt bei einem Verein. Nun folgte am 12. März der Spatenstich. Auf dem Areal von 6.000 Quadratmetern entstehen 30 Wohn- und 16 Tagesbetreuungsplätzen für Menschen mit Behinderung und der entsprechenden Infrastruktur für Betreuer. Hinzu kommt an der nördlichen Grenze noch eine 10.000 Quadratmeter große Streuobstwiese. In zwei Wohngebäuden gibt es fünf Wohngemeinschaften mit jeweils sechs Bewohnern. Der Altbaumbestand soll weitgehend erhalten bleiben.

Mit März startet nun das Bauprojekt, das längere Zeit geplant wurde. Im Oktober soll die Streuobstwiese gepflanzt werden. Viel Zeit wird die Bautätigkeit nicht in Anspruch nehmen. „In ungefähr einem Jahr sollten wir fertig sein“, sagt Mullan. Die Platzvergabe beginnt bereits im April. Gut ein Jahr später können alle, die einen Betreuungsplatz erhalten haben, dann auch einziehen.