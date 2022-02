Wolfgang Uhrmann: „Sammelte Erfahrung im Innenministerium“

Er ist taff, empathisch, entscheidungsstark sowie vielseitig und vielschichtig interessiert. Er versteht die kleinen Details und Feinheiten großer politischer Zusammenhänge ebenso, wie er in Sekundenschnelle den Kern von Situationen und Umständen erfasst. Seit fünfeinhalb Jahren leitet der 32-jährige Wolfgang Uhrmann die Bezirksstelle des Roten Kreuzes ehrenamtlich. Künftig möchte er hier auch als Notarzt im Einsatz sein.

NÖN: Wie fanden Sie eigentlich zum Roten Kreuz?

Wolfgang Uhrmann: Meine erste Berührung mit dem Roten Kreuz Purkersdorf war während der Sanitäter-Ausbildung beim Bundesheer. Der damalige Bezirksstellenleiter hat mich dann gefragt, ob ich ehrenamtlich bleiben will. Nach zwei Jahren wurde ich Gruppenkommandant, siebeneinhalb Jahre nach meinem Eintritt dann Bezirksstellenleiter. Mein Vorgänger förderte mich, baute mich langsam auf und so konnte ich gut hineinwachsen, mir entsprechendes Wissen aneignen und Erfahrung sammeln. Ich konnte mich auch lokal vielseitig vernetzen. Sonst kann man so eine Funktion nicht ausfüllen.

Wolfgang Uhrmann mit Sponsionsrolle in der Wiener Universität Alma Mater Rudolphina. Im Bereich Risikomanagement und Katastrophenschutz erwarb der Medizinstudent bereits 2018 den Titel Master of Science. Foto: Privat

Und inwiefern sind Sie dem Gymnasium Purkersdorf heute noch sehr verbunden?

Mit meiner früheren Schule kooperiere ich immer noch viel. Wir veranstalten Praxistage, Erste-Hilfe-Kurse, hatten eine Impfstraße für Gymnasiasten oder begleiteten vor einigen Jahren den dortigen Besuch des Bundespräsidenten. Jetzt kann ich ja zugeben, dass ich gerne wieder in die Schule gehe (lacht).

Sie studieren auch Medizin, wollten immer schon als Notarzt arbeiten …

...ja, ich bin im fünften Jahr meines Medizinstudiums. Die theoretischen Prüfungen habe ich alle, mir fehlt noch das klinisch-praktische Jahr. Ich würde es gerne in Wien oder St. Pölten machen.

Sie haben bereits einen Master of Science in Risikomanagement und Katastrophenschutz. Wie viel Zeit investieren sie ehrenamtlich ins Rote Kreuz?

Das Masterstudium konnte ich nebenbei absolvieren und 2018 beenden. Als Bezirksstellenleiter arbeite ich etwa 15 Stunden pro Woche, einmal pro Woche mache ich Rettungseinsätze mit dem Notarztdienst, primär Nachtdienste. Dadurch bleibe ich gut am Ball und kann Probleme rasch lösen. Ich komme hier also etwa auf 30 Wochenstunden Ehrenamt.

Uhrmann (rechts) sitzt auch im Führungsstab des Landesfeuerwehr-Kommandos und ist dort für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Hier ist er gemeinsam mit Sebastian Fellinger (links) bei der Feuerwehr-Einsatzleitung im Dienst. Foto: Privat

Sie sind auch mit dem staatlichen Krisen- und Katastrophenschutz vertraut. Wie erwarben Sie diese Erfahrung?

Im Zuge der Rot Kreuz - Tätigkeit baute ich ein vielschichtiges Kontaktnetz zu Entscheidungsträgern auf, inklusive Politik. Das stärkt die Kooperationen in Ausnahmesituationen und Einsatzfällen. So sammelte ich auch sehr lehrreiche Erfahrungen in meiner Tätigkeit im Innenministerium, konkret in der Abteilung für Zivil- und Katastrophenschutz. Hier bekam ich Einblicke in die Abläufe aus der großen Perspektive und wie Katastrophenschutz auf Bundesebene funktioniert.

Seit 2016 sind Sie auch im Führungsstab des Landesfeuerwehr-Kommandos. Welcher Mehrwert ergibt sich dadurch?

Ich bin dort im Leitungsteam für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wurde aufgrund meiner Tätigkeiten und Erfahrungen einberufen. Wir stellen uns derzeit vielen digitalen Agenden, sind Ansprechpartner für das Land und ein Kernelement ist die gemeinsame Außenwirkung der Freiwilligen- Organisationen, wo etwa feuerwehrtechnische Aufgaben mit Rettungskräften zusammenlaufen. Persönlich bin ich immer noch gerne bei der Feuerwehr und fahre Einsätze, wenn es die Zeit erlaubt. Mit unserem Abschnittsfeuerwehrkommandanten Michael Gindl verbindet mich eine gute Zusammenarbeit.

Gibt es so etwas wie ein Ehrenamtlichen-Fieber?

Ja, auf jeden Fall. Manche sind hybrid unterwegs. Es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man sich bei Rettung und Feuerwehr auskennt. Wir haben auch Polizisten im Sanitätsdienst, das schafft viel Verständnis auf beiden Seiten. Wir versuchen, die Sicherheitsfamilie zu leben und das klappt sehr gut.

Wolfgang Uhrmann (rechts) in Vor-Corona-Zeiten mit seinen Stellvertretern Michael Rottensteiner (2. von rechts) und Heinz Preiß (3. von rechts). Weiters im Bild: Alexandra Stangl, der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech und Vizebürgermeisterin Manuela Dundler-Strasser mit Ingrid Jauck (v. l.). Fotos: privat Foto: Privat

Bleibt eigentlich noch Privat-Zeit bei so viel Engagement?

Auf jeden Fall. Ich sportle gerne zum Ausgleich, gehe ins Fitnesscenter. Im Sommer bin ich eine Wasserratte. Ich genieße auch gerne die Kulinarik der Region oder Feste mit Freunden in Purkersdorf.

