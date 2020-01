Im November hat Grünen-Gemeinderätin Marga Schmidl noch verkündet, dass sie nach 20 Jahren im Gemeinderat nicht mehr kandidieren wird. Jetzt steht sie doch wieder auf der Kandidatenliste der Liste Baum und Grüne – allerdings erst auf Platz 50.

Die Purkersdorferin will sich weiter einsetzen und bei den Grünen mitarbeiten. Zu den Streitereien betont sie: „Ich denke nicht oft in solchen Kategorien, aber ich fühle mich bestätigt in meiner Einschätzung, dass mit manchen Personen eine Zusammenarbeit einfach nicht möglich ist“, so Schmidl. Der Schrecken mit Ende sei positiv für die gemeinsame Sache. „Dass die Zerwürfnisse sogar noch schlimmer geworden sind, war für mich schon überraschend“, so Schmidl.