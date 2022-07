„My Friend Freddie“: Dolezals Mercury-Buch ist jetzt fertig

Werbung

Fünf Jahre hat Rudi Dolezal dafür gebraucht – jetzt ist sein Buch „My Friend Freddie“ fertig. In über 30 Kapiteln auf 300 Seiten schildert er seine Erlebnisse mit Queen-Leadsänger Freddie Mercury.

„Das Buch ist weder eine Biografie noch eine historische Abhandlung. Es geht um Abenteuer, die ich selbst mit ihm erlebt habe“, erzählt Rudi Dolezal im NÖN-Gespräch. Zum Beispiel gemeinsame „Miami-Vice“-Fernsehabende in London. Die Privatsphäre seines Freundes habe er dabei immer respektiert. „Das Buch hat 30 Kapitel und ich habe genauso viele nicht geschrieben“, meint der Purkersdorfer.

„Bisher habe ich seinen Tod nur verdrängt“

Dolezal berichtet auch darüber, wie viel ihm Mercury geholfen hat. „Nicht nur bei unserer gemeinsamen Arbeit, sondern auch bei anderen Projekten. Er war einer meiner Mentoren und hat mich unterstützt, ohne es an die große Glocke zu hängen“, so Dolezal, für den das Arbeiten am Buch auch eine Art Therapie war, um mit dem Verlust seines Freundes abschließen zu können: „Denn bisher habe ich seinen Tod nur verdrängt.“

Dolezal ist sich auch sicher, dass ihm der Queen-Leadsänger beim Schreiben über die Schulter geschaut hat. „Und ich weiß, dass ihm das, was ich geschrieben habe, auch recht ist“, ist der Filmemacher überzeugt.

Mit dem Buch begonnen, hat er 2017, allerdings immer nur nebenbei. „Erst nach der Weltpremiere zum Queen-Film ‚Bohemian Rhapsody‘ habe ich mir aber dann den Vorsatz genommen, das Buch fertig zu schreiben“, erzählt Dolezal. Ihm war es aber wichtig, dass es perfekt wird. „Denn auch Fred – wie ihn der ‚inner circle‘ nannte – wollte immer nur das Beste“, so Dolezal.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.