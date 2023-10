Weiblichkeit in allen Facetten: Influencerin schrieb Bestseller

Hannah Maylou hat als Influencerin 78.000 Follower auf Instagramm und 60.000 auf Tik Tok, davon in Deutschland mehr als in Österreich. Seit 2020 verdient die 25-jährige ihren Lebensunterhalt mit dieser für viele spannenden Profession. Als der Goldegg-Verlag im Frühjahr 2022 auf sie zukam mit dem Angebot, ein Sachbuch über von ihr thematisierte Lebensbereiche von Frauen zu schreiben, lagen bereits mehrere von weiteren Verlagen am Tisch. „Ich habe mich aus verschiedenen Gründen für meinen jetzigen Verlag entschieden, letztlich war auch der gute zwischenmenschliche Austauch dafür verantwortlich", so die junge Autorin, deren erstes Buch „Wir müssen gar nichts!“ mit dem Untertitel „Befreie dich von gesellschaftlichen Normen und sei du selbst“ innerhalb einer Woche zum Bestseller avancierte. Ein Exemplar übergab sie kürzlich auch an die Leiterin der Stadtbibliothek, Astrid Schwarz.

Tabuisierung der Menstruation

Persönlich am meisten bewegt hat sie das Kapitel über die Tabuisierung der Menstruation, "die bis vor 300 Jahren sehr heftig war", erläutert sie. Und ergänzt: "Es war der kollektive Schmerz, der Frauen Jahrhunderte angetan wurde aufgrund ihrer Blutung und Weiblichkeit. Dieses Kapitel wurde dann länger als geplant." Am schönsten fand sie ihren Beitrag über die Entwicklung von Schönheitsidealen, denn "Schönheit ist ein erfundenes Konstrukt. Ich habe in den zweieinhalb Jahrzehnten meiner Lebenszeit schon Veränderungen erlebt, vom Ideal sehr schlank zu kurvig und nun geht die Tendenz wieder zu dünner." Sie subsummiert: "Absurd, dass wir versuchen, uns nach etwas zu richten, das in zehn Jahren wieder ganz anders ist."

Gewinnende Offenheit

Schon mit sechs Jahren wusste sie, dass sie Buchautorin werden wollte. "Ich dachte aber lange, das würde vielleicht in meinen 40ern passieren, jedenfalls war es nicht so früh in meinem Leben geplant", erzählt Maylou. Zur Volksschule ging sie in Purkersdorf, die Gymnasial-Unterstufe absolvierte sie im Sacré Coeur, um danach die Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien und anschließend eine Lehre zur Goldschmiedin abzuschließen. Bis vor kurzem lebte sie in Purkersdorf, nun wohnt sie mit ihrem Partner Michael, mit dem sie seit neun Jahren eine stabile und abwechslungsreiche Beziehung verbindet, in St. Pölten. Ihre Heimat sucht sie aber nach wie vor regelmäßig auf, "auch, weil ich hier gerne meine Freizeit verbringe und entlang dem Wienfluss spazieren gehe", lächelt Maylou mit ihrer gewinnenden Fröhlichkeit. Natürlich, offen, einfühlsam, zudem willens- und umsetzungsstark, gepaart mit einer selbstverständlich gelebten Intuition, sind jene herausragenden Eigenschaften, die bei einem ersten Kennenlernen sofort ins Auge und Herz des Gegenübers springen.

Ein Pseudonym als Schutz

Maylous Künstlername setzt sich aus ihrem Geburtsmonat zusammen sowie aus dem Namen Lou, der ihr seit jeher gefiel. Auf Grund der offenen Art, mit der die junge Frau auch heikle weibliche sowie immer noch verbreitete Tabuthemen anspricht, möchte sie in der Öffentlichkeit nur unter ihrem Pseudonym auftreten (ihr bürgerlicher Name ist der Redaktion bekannt). Schließlich musste sie schon Erfahrungen mit größeren Shitstorms sammeln, da etwa ein bekannter männlicher Influencer seine große Community gegen sie aufhetzte. Offenbar hatte sich der konservative männliche Stolz gegen Stärkung und Ermutigung von Frauen durch die Influencerin gewandt und gegen damit verbundene Informationen zu Themen wie Selbstliebe, Sexualität, Menstruation, Körperpflege oder herausfordernde Situationen in Beziehungen gesträubt. "Meine Themengebiete drehen sich um Female Empowerment, ich möchte Frauen unterstützen, sie selbst zu sein und sich von gesellschaftlichen Normen zu lösen. Und ich kläre auch über Schattenseiten auf, etwa über Ziele der Bildbearbeitung. Mir ist es wichtig, die Realität abzubilden", betont Maylou.

Hauptberufliche Influencerin

Beim Treffen mit der NÖN war sie gerade von der 50-Jahrfeier einer großen Drogeriemarktkette aus Berlin gekommen, die sie kraft ihrer Bekanntheit mit weiteren Kolleginnen zum Event geladen hatte. Es spricht für die junge Frau, dass sie als renommierte Influencerin, die seit drei Jahren hauptberuflich mit 50 bis 60 Wochenstunden von dieser Profession lebt, ganz bodenständig und unprätentiös auftritt und soziale Kompetenz höchste Priorität in ihrem Leben hat. Sie beweist ihren Followern vor allem, dass bekannt und berühmt zu sein nicht bedeutet, immer nur ein Sonnenschein-Gesicht zu tragen. Wahrscheinlich ist es die Ehrlichkeit und Authentizität, mit der sie über eigene Alltags-Hoppalas und Befindlichkeiten spricht, die bei so vielen Geschlechtsgenossinnen Anklang finden und sie auch als Autorin unmittelbar zum Erfolg führten. "Ich bin privat eine andere Person als als Influencerin und stolz darauf, mir das alles selber erarbeitet zu haben"', erzählt Hannah Maylou.

Neuer Lebenstraum

Persönlich mag das quirrlige und reflektierte Energiebündel Filme aus den 2000er-Jahren, wie etwa Bridget Jones, singt gerne, spielt Klavier und liebt stricken, malen, reisen und die Natur. Ungewohnt war für sie, "dass dieses Buch auch meine Eltern und Freunde lesen, die mich nicht auf Social Media und als Influencerin verfolgen und die eine neue Seite von mir entdeckt haben". Nun überlegt sie, ein weiteres Buch zu schreiben und auch, wie sie Frauen beruflich auf persönlicher Ebene mehr helfen kann: "Es zieht mich schon länger dorthin, ich denke darüber nach, eine Ausbildung zu machen und mir einen neuen Lebenstraum zu schaffen", berichtet sie. Denn: „Was, wenn das wahre Leben ganz einfach ist – ungehemmt, frei und selbstbestimmt? Was, wenn du das jetzt, in dieser Sekunde, ändern könntest?“, heißt es schon auf ihrem Buchcover.