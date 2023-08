Bernd Sykora 80-jährig verstorben

„Bernd führte ein wunderschönes, erfülltes Leben, das von der Liebe zu seiner Familie, dem Theater und der Leidenschaft für Autos geprägt war. Mit seiner freundlichen Art und seinem warmen Lächeln strahlte er stets Positivität aus und hinterließ bei jedem, den er traf, einen bleibenden Eindruck“, blickt Ehefrau Regina Sykora in ihrem Nachruf auf ihren Mann zurück.

In seinen 80 Jahren hat Sykora viel erlebt und geleistet. Von 1995 bis 1999 war er Stadtparteiobmann der ÖVP Purkersdorf, von 1997 bis 2000 Gemeinderat. Im Jahr 2000 wurde er mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes NÖ ausgezeichnet. Zudem war er jahrelang Obmann-Stellvertreter im Wirtschaftsbund.

„Mit dem Ableben von Bernd Sykora verliert Purkersdorf einen engagierten und wertvollen Bestandteil des sozialen und wirtschaftlichen Lebens“, ist auch Andreas Kirnberger, Außenstellenobmann der WKO-Bezirksstelle Purkersdorf, bestürzt. „Egal ob als Unternehmer oder in einer seiner zahlreichen Funktionen, im Wirtschaftsbund Purkersdorf (Obmann-Stellvertreter), als Obmann der Purkersdorfer ÖVP, im Theater oder im Lions Club, Bernd Sykora hat viel für Purkersdorf getan und bewegt! Seine Familie verliert mit ihm einen liebevollem Ehemann, Vater und Großvater, ihnen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl“, so Kirnberger.

Leidenschaft fürs Theater

Er war aber nicht nur politisch aktiv, sondern auch sozial und gesellschaftlich engagiert. Sykora war Obmann des Freundeskreises Bad Säckingen sowie Präsident des Lions Club. Eine seiner Leidenschaften gehörte dem Theater Purkersdorf, in dem er auch regelmäßig als Laienschauspieler zu sehen war.

„In seinem erfüllten Leben haben viele Menschen Bernd begleitet und er hat ebenso zahlreiche Leben begleitet. Sein Vermächtnis wird durch die Erinnerungen all jener weiterleben, die das Glück hatten, ihn zu kennen und von seiner warmherzigen Persönlichkeit berührt zu werden. Wir verabschieden uns von einem außergewöhnlichen Menschen, der mit seiner Liebe, Güte und Fröhlichkeit ein Lächeln in dieser Welt hinterlassen hat. Möge Bernd in Frieden ruhen und seine Seele die ewige Ruhe finden“, beendet Regina Sykora Ihren herzerwärmenden Nachruf auf ihren Ehemann.

Am 12. August wird es um 10 Uhr in der Purkersdorfer Pfarrkirche die Möglichkeit geben, sich von Bernd Sykora zu verabschieden.