Open Air-Mitorganisator Neunteufel: „Vielen Menschen Freude bereiten“

In genau zehn Tagen, am 27. August, findet das zweite Open-Air im diesjährigen Purkersdorfer Kultursommer statt. Und die Vorfreude ist bereits bei allen Beteiligten groß. Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Purkersdorf organisiert Niki Neunteufel alljährlich die Großevents am Hauptplatz. Der Mit-Organisator sprach im Vorfeld mit der NÖN über das vergangene und das bevorstehende Konzert.

NÖN: Das erste Open-Air nach zweijähriger Corona-Pause fand bereits statt. Wie blicken Sie jetzt darauf zurück?

Niki Neunteufel: Es hätte nach zweijähriger Pause nicht besser laufen können. Und um ehrlich zu sein, hat das Konzert jetzt besser gepasst als 2020, da es heuer einige Jubiläen gibt. Es war das richtige Konzert zum richtigen Zeitpunkt. Es hat mich auch sehr gefreut, dass die Leute, die man als Maßstab hernehmen kann, wie etwa die Band von Falco, gesagt haben, dass das Konzert wirklich super war. Es war so, wie Hans es gerne gehabt hätte und so wollte ich es haben.

Was erwartet die Besucher am 27. August?

Neunteufel: 1997 wurde Austria3 gegründet und jetzt feiern wir 25 Jahre Austria3. Deswegen auch die Konstellation, dass Wolfgang nicht mit seiner Originalband, sondern mit Wir 4 auf der Bühne stehen wird. Wir 4 sind die Musiker, die damals beim ersten Konzert in Purkersdorf die Begleitband von Austria 3 waren. Das sind Gary Lux, Harald Stampfer, Harald Fendrich und Ulli Bäer. Außerdem gibt es kein Ambros-Programm zu hören, sondern ein Austria 3-Programm. Ich finde, es ist eine schöne Jubiläumsgeschichte nach einem viertel Jahrhundert.

War das Konzert schon länger geplant?

Neunteufel: Das war schon seit Längerem mein Hintergedanke für dieses Jahr. Wir haben dazu noch die Situation, dass Wolfgang heuer 70 Jahre alt geworden ist und 50 Jahre auf der Bühne steht. Es sind so viele Jubiläen, dass es für mich klar war, dass es heuer ein ganz großer Ambros-Schwerpunkt sein muss in seiner alten Heimat im Wienerwald. Das war mir persönlich ganz wichtig. Mein Anspruch bei dem Konzert ist ein einziger: Ich möchte, dass der Wolfgang eine Freude damit hat.

Wolfgang Ambros wird am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr am Purkersdorfer Hauptplatz gemeinsam mit Wir4 zu sehen und hören sein. Foto: Archiv/Ernst Jauck

Wie ist das Konzert zustande gekommen und wie wurde der Vorschlag angenommen?

Neunteufel: Die Idee des Austria 3-Tribute-Konzerts ist bei allen Beteiligten sehr gut aufgenommen worden. Wir haben mit dem Österreich-Konzert von 2019 auch eine schöne Erinnerung. „Wir 4“ waren die Grundband und wir hatten Opus als Gast, Boris Bukowski, Wolfgang Ambros und Schivkovits von STS. Das war wirklich ein ehrwürdiger Abend, da haben alle gesagt, das war so schön, wir wollen wieder an dem Ort etwas Außergewöhnliches machen.

Wie laufen die Vorbereitungen?

Neunteufel: Die Vorbereitungen laufen gut. Es ist ein tolles Miteinander mit der Stadtgemeinde Purkersdorf. Ich habe anfangs ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass nach so einer langen Pause nicht alles so reibungslos wie vorher abläuft, aber das Falco-Tribute-Konzert ist fantastisch abgelaufen. Die Leute der Stadtgemeinde und des Bauhofs sind großartig. So ein Open-Air ist für die Stadt eine riesige logistische Herausforderung. Eine ganze Woche dreht sich alles um das eine Konzert und um die paar Stunden. Es ist fantastisch zu sehen, wie da alle dahinterstehen. Zu Beginn 2002/2003 hätten wir uns nicht vorstellen, wie es jetzt ist.

Wie schauen generell die Vorbereitungen für so ein großes Event aus?

Neunteufel: Beim Ambros-Konzert ist vor 1,5 Jahren die Entscheidung getroffen worden, dass wir – sobald es wieder möglich ist – spielen werden.

Für 2023 ist es so, dass ich den ersten Termin im Juni schon fixiert habe und jetzt in den Abschlussverhandlungen für das zweite Konzert bin. Wir brauchen etwa 14 bis 15 Monate Vorlaufzeit, um so ein Konzert planen zu können. Wir haben auch Wunschtermine. Wir wollen, dass im Juni das erste Konzert ist und diversen anderen Konzerte und Feiertagen aus dem Weg gehen. Da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten. Nächstes Jahr ist etwa 17. Juni die einzige Option, die wir dann haben. Und dann muss ich schauen, dass ich unseren Wunsch-Act genau auch bekomme. Dementsprechend muss man schon sehr lange vorausplanen.

Nach welchen Kriterien werden die Künstler ausgewählt?

Neunteufel: Ich möchte schauen, dass wir möglichst vielen Menschen eine Freude machen und sie den Abend auch genießen können. Und nicht zuletzt sollte der Abend auch gut besucht sein, um den ganzen Aufwand auch zu rechtfertigen. Es geht nicht um meinen persönlichen Musikgeschmack, sondern es geht darum, wie ich möglichst vielen Menschen eine Freude machen kann mit dem, was wir da machen.

Sie haben hier ja eine ganz spezielle Vorstellung, was die Beliebtheit der Künstler angeht. Wie sieht diese aus?

Neunteufel: Ich gehe immer davon aus, dass ich durch die Wintergasse marschiere und an die Türen klopfe. Ich sage den Menschen dann den Bandnamen und der Idealzustand wäre, dass sie die Band kennen und sagen: „Das ist super, da habe ich eine Freude, die wollte ich eh immer schon sehen.“ Es gibt aber nur ganz wenige Bands, die auch in unseren finanziellen Möglichkeiten sind und es auch realistisch ist, sie hierher zu bringen.

Haben Sie Befürchtungen hinsichtlich des bevorstehenden Open-Airs?

Neunteufel: Also Angst vor dem Wetter habe ich keine. 2004 hatte Wolfgang Ambros einen Unfall im Garten und ist im Krankenhaus auf der Intensivstation gelegen. Für den 15. Mai war ein Open-Air angemeldet und am 10. Mai wollte ich ihn überzeugen, das Konzert abzusagen. Er sagte nur, sicher nicht. Mit dem Arzt wurde dann ein Kompromiss gefunden, dass er für die Dauer des Konzerts aus dem Spital darf. Zwei Tage vorher hatten wir eine Wetterprognose von 10 Grad und strömendem Regen. Ich habe gemeint, dass es sinnlos ist, weil keine Leute kommen werden. Er hat aber gesagt, dass wir selbstverständlich spielen. Und es war dann auch so, es hat in Strömen geregnet den ganzen Tag, der Platz war aber voll mit 5.000 Ambros-Fans.

Und Wünsche?

Neunteufel: Das, was ich mir wünsche, ist, dass es so gelingt, wie beim Falco-Tribut-Konzert, dass die Leute so eine Freude haben, und dass sich das auf die Musiker überträgt und sie auch Spaß daran haben.

