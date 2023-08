Thomas Raab: Ein Modestil wie sein Buchcover

Normalerweise sitzt Thomas Raab stundenlang am Schreibtisch und tippt, doch jetzt ist er zu Gast bei NÖN-Styleexpertin Martina Reuter auf der Fashioncouch in Purkersdorf.

Der gebürtige Wiener und Bestsellerautor ist seit Jahren nicht mehr wegzudenken am heimischen und internationalen Buchhimmel. Er hat mittlerweile über 13 Bücher geschrieben und ist damit immer auf der Bestsellerliste zu finden.

„Ich bin ja eigentlich Lehrer und habe Mathematik, Sport und Musik unterrichtet. In der Schule war ich immer superschlecht in Deutsch. Heute bin ich Autor. Frage mich nicht warum - es ist einfach so“, lacht der fesche Wiener.

Als Familienvater von zwei Kids, einer Frau und einem Hund ist in seinem Zuhause in Wien immer was los. Zum Schreiben kommt der 53-Jährige meistens erst abends. „Ich sitze gerne ab 22 Uhr vorm Laptop, nicht all zu lange, aber dafür intensiv“, schmunzelt Thomas.

Sein Style ist klassisch, cool: schwarze lässige Hose, oranges Shirt - so, wie sein Cover des neuen Buches „Peter kommt später“ und schwarze Jacke. „Ich kaufe gerne in Italien ein, dort gibt es coole Sachen. Ich achte auf bequeme Kleidung, gerade wenn ich auf Lesetour, also viel unterwegs bin, ist es so am besten“, erzählt der Krimipreisträger.

„Peter kommt später“ heißt sein neuerster Kriminalroman, immer angelehnt an eine Generation vor uns. „Ich vertiefe mich sehr gerne in meine Geschichten. In der Mitte muss ich aber immer aufpassen, dass ich den Weg zurück finde, damit das Buch auch nicht aus dem Ruder läuft, sprich zu ewig lang wird“, lacht er.

Aktuell wird schon wieder am nächsten Buch getippt, alle seine Termine findet man unter: www.thomasraab.com. Mehr von Thomas Raab gibt es zu sehen im Fashiontalk-Video auf noen.at.