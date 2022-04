Musik, Sport und Werbung: Illuminati feiert 20 Jahr-Jubiläum

Werbung TLI Anzeige Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Yvonne Catterfeld, Christina Stürmer, Tim Bendzko, Cro, Sido und Nazar, Andreas Gabalier und Mathea – das sind nur einige prominente Künstler, für die Illuminati Film Musikvideos gedreht hat. Vor 20 Jahren wurde das Purkersdorfer Unternehmen als GmbH eingetragen.

„Die Gründung war ein schleichender Prozess“, sagt Ramon Rigoni, der gemeinsam mit Stefan Tauber die Firma aufgebaut hat.

Schwarze Komödie „Leichenschmaus“ als Start

„Stefan und ich sind in derselben Straße aufgewachsen und einmal in den Sommerferien haben wir einen Film gedreht. Es handelte sich um eine Parodie. So ist es mit unserer Leidenschaft losgegangen“, erzählt Rigoni.

Ramon Rigoni arbeitet derzeit mit 8WS (Lucas und Florian Fendrich). Foto: Illuminati Film

Nach zwei Jahren haben sich die beiden ernsthafter damit beschäftigt und die schwarze Komödie „Leichenschmaus“ gefilmt. „Wir haben alles selber auf die Beine gestellt und finanziert, Schauspieler, wie Reinhard Nowak und Adi Hirschal waren damals sogar schon dabei“, berichtet der Purkersdorfer über den Film, der sogar im Schikaneder-Kino gezeigt wurde.

Von solchen langen Formaten sind Rigoni und Tauber aber bald abgekommen und haben sich auf Musikvideos spezialisiert. „Ich habe schon immer MTV geschaut und geträumt solche Videos selber zu machen und für internationale Künstler zu arbeiten“, so Rigoni.

Videos für Rapper Cro und Yvonne Catterfeld

Dass er seinen Traum leben darf, wurde Rigoni bei einem Video für Cro so richtig bewusst. Als der Rapper am Höhepunkt seiner Karriere war, wurde Illuminati mit einem Video zum Song ‚Whatever‘ beauftragt.

„Ich war gerade im Fitnessstudio trainieren, als ich die Audiofiles übermittelt bekommen habe. Damals habe ich mir gedacht ‚wow, dieses Lied hat noch niemand gehört und wir als kleines Purkersdorfer Unternehmen dürfen uns jetzt ein Video-Konzept dazu überlegen‘“.

Besonders war für Rigoni auch der Dreh mit Yvonne Catterfeld in Kapstadt. „Bei so etwas dabei zu sein – in einer Destination, in der andere Urlaub machen – war schon ein Highlight“, schildert er. Pro Woche entstehen ein bis zwei Musikvideos. Derzeit laufen aktuelle Projekte mit Zoe Straub, Ness oder Christina Kosik. „Wichtig ist, dass die Videos leicht wiederzuerzählen sind und ein gewisses Merkmal haben“, meint Rigoni.

Dramatik des Sports soll in Videos rüberkommen

Neben Musikvideos produziert das Unternehmen auch Werbung und aufgrund der Zusammenarbeit mit Red Bull hat sich auch der Sportbereich aufgetan. „So betreuen wir seit fünf Jahren den MotoGP für Servus TV“, erzählt der Purkersdorfer.

Hier liege der Fokus darauf, die Dramatik zu vermitteln und den Sportler als Helden darzustellen. „Die Zuschauer müssen verstehen, dass das ganze Leben dieses Menschen auf den Sport ausgerichtet ist“, so Rigoni, der derzeit mit MMA-Kämpfer Aleksandar Rakic arbeitet.

Stefan Tauber ist ein Teil der Purkersdorfer Filmfirma. Foto: Illuminati Film

Auch Werbeclips kreieren Tauber und Rigoni, beispielsweise für die Sport-App Runtastic oder die Fotobuch-App Journi. „In den vergangenen Jahren hat sich diese Branche sehr verändert“, weiß Rigoni. Die Kunden wollen keine riesigen Spots mehr, sondern eher billigere Videos und solche, die man schnell ändern kann. „Außerdem müssen sie für Social Media geeignet sein.“

Flexibilität spiele eine große Rolle. „Beispielsweise haben wir während des ersten Lockdowns die Werbung für die Journi-App umgestalten müssen. Zuerst ging es darum, dass man mit wenig Aufwand ein Fotobuch machen kann, im Lockdown haben wir in jene Richtung umgebaut, dass sich die Kunden jetzt in Ruhe ihre vielen Fotos durchsehen und eine Erinnerung gestalten können.“

Zu einem Lieblingsprojekt hat sich auch der Fashiontalk von Martina Reuter entwickelt: „Wir haben vorher nur Modetipps aufgenommen, dann kam Virginia Ernst als erster Gast zu uns und wir haben gemerkt, dass die Videos mit Promis viel lustiger sind und eine besondere Dynamik bekommen“, freut sich Rigoni, der Reuter schon seit seiner Kindheit kennt.

In Zukunft will Illuminati auch vermehrt auf Tik Tok und Instagram setzen und das Team vergrößern, „um unseren Kunden eine Rundum-Betreuung anbieten zu können“.

Keine Verschwörer bei Illuminati

Illuminati hat übrigens nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Der Name ist Rigoni schon lange vor dem gleichnamigen Dan-Brown-Film eingefallen.

„Ich habe das Wort auf einem Skateboard gelesen und geheimnisvoll und passend für unsere Branche gefunden“, so Rigoni, der sich Sorgen machte, ob die Kunden damit ein Problem haben könnten. „Die Sorge war aber völlig unbegründet, schließlich haben wir auch schon für Ministerien und Parteien gearbeitet, die kein Problem damit hatten.“

