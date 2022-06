„Es war viel Arbeit“: Waltraud Frotz blickt zurück und voraus

Werbung

Die Purkersdorfer ÖVP hat seit Mai 2021 mit Waltraud Frotz eine neue Obfrau. Die NÖN sprach mit ihr über das erste Jahr und ihre Herzensprojekte.

NÖN: Wie war das erste Jahr für Sie?

Waltraud Frotz: Es war schön und viel Arbeit, weil ich hineinwachsen musste. Was mir gefallen hat, ist, dass ich ein Team habe, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten kann. Jeder hat seinen Platz und seine Aufgabe gefunden und macht, was er gerne macht. Der Anfang war wegen Corona schwierig, da konnte ich die Kontakte nicht so schnell pflegen. Es ist zwar immer etwas passiert, aber nicht so öffentlichkeitswirksam. Die Beziehung zum Bezirk, zum Land und zum Gemeindebund habe ich relativ schnell aufgebaut.

„In der Gemeindepolitik muss ich immer das Gespräch mit den anderen suchen und schauen, ob unser Thema auf fruchtbaren Boden stößt.“

Was sind Ihre Aufgaben als Stadtparteiobfrau?

Ich bin das Bindeglied zwischen Land, Bezirk und Gemeinde für Dinge, die die ÖVP betreffen. Ich gebe neue Informationen an meine Leute weiter. Im Gemeinderat bin ich im Prüfungs-, im Sozial- sowie im Umwelt- und Klima-Ausschuss.

Welche Projekte haben Sie im letzten Jahr umgesetzt?

Wir haben viel gemacht. Auf unseren Vorschlag hin sind wir SDG-Gemeinde geworden. Mein Baby ist „Natur im Garten“. Da haben wir den „Natur-im-Garten“-Bus organisiert, „Blühsterreich“ war zu Gast und mit der Gemeinde zusammen haben wir die Grünflächen des Kindergartens I umgestaltet. Gut angekommen sind auch die Geh-Gespräche mit den Damen. Die Gruppe wird immer größer und geht auch schon in die Nachbargemeinden hinein.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien?

In dieser Frage bin ich nicht die Hauptansprechpartnerin, das ist eigentlich unser Fraktionsführer. Ich kann mich nicht beklagen, es ist okay. Ich vergleiche das immer mit meinem Beruf. Da war ich in einer eigenen Ordination und die Aufgaben wurden schnell umgesetzt. In der Gemeindepolitik muss ich immer das Gespräch mit den anderen suchen und schauen, ob unser Thema auf fruchtbaren Boden stößt und dann kann man weiterarbeiten. Das muss man halt ein wenig länger vorbereiten, dann geht das schon.

Was steht für das kommende Jahr an?

Im gesamten Sommer wird es für Familien ein Programm geben, das ist ein reines ÖVP-Projekt. Außerdem planen wir ein Familienfest im September und das Kürbisschnitzen Ende Oktober. Im Oktober starten wir einen Sicherheitskurs für Frauen aus dem Wienerwald. Vor Weihnachten wird es ein Kindertheater im Stadtsaal geben. Das nächste Jahr wird sicher spannend. Man muss einfach die Augen und die Ohren offen haben. Es gibt zwar Projekte, aber man weiß ja nicht, was alles kommt mit Teuerung und Energiepreisen.

Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Das ist zum einen Sicherheit für Familien, Frauen und Kinder. In Purkersdorf muss man auf sichere Fußwege schauen. Ein Abschnitt der unteren Deutschwaldstraße ist zum Beispiel sehr eng und ohne Gehsteig. Da wünsche ich mir eine sichere Lösung. Außerdem ist mir nachhaltige Entwicklung wichtig, dazu gehören etwa Finanzen oder Siedlungsplanung. Da muss man in Zukunft besser drauf schauen und ganzheitlicher denken. Und die Nähe zu den Leuten – einfach mit ihnen reden und schauen, was sie bewegt.

