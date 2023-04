Maßnahmen für mehr Sicherheit diskutiert

Seit Jahren wird das Thema rund um mehr Sicherheit im Purkersdorfer Schulbezirk bereits diskutiert. Es wurden bereits mehrere Maßnahmen vom zuständigen Ausschuss ausgearbeitet (die NÖN berichtete). Unter anderem diese Vorschläge waren nun auch Gesprächsthema bei der Diskussionsrunde.

„Wir haben von Eltern einiges an Feedback bekommen und auch Elternvereinsobfrau Jasmin Klemmer-Schlögl brachte einige Sorgen und Vorschläge der Eltern ein. Da waren Punkte dabei, die die Sicherheit zum Teil stark gefährden, weshalb wir bereits eine erste Maßnahme gesetzt haben: einen Poller am Gehsteig bei der Kreuzung Alois Mayer-Gasse und Kaiser Josef-Straße“, schildert Bürgermeister Stefan Steinbichler. Hier dürften Fahrzeuge aufgrund der sehr uneinsichtigen Kreuzung nicht selten über den Gehsteig fahren, weshalb nun ein Poller genau an der Ecke aufgestellt wurde. Langfristig soll außerdem die Verbreiterung der Gehsteige rund um die Schulen geprüft werden.

Die Umsetzung weiterer Maßnahmen ist aktuell (noch) nicht geplant. Der Stadtchef betont zudem: „Bevor wir die nächsten größeren Schritte setzen, soll es noch eine öffentliche Diskussionsveranstaltung geben.“

Umbau Bahnhof vor Umsetzung weiterer Maßnahmen abwarten

Nichtsdestotrotz wurden bereits weitere Vorschläge diskutiert. Mehrfach war bereits etwa die Installierung einer Schulstraße im Gespräch, bei der man innerhalb eines gewissen Zeitraums die Straße komplett sperrt. „Laut Verkehrsgutachter grundsätzlich eine gute Idee, dennoch hat er davor gewarnt, dass dies vermutlich zu einem Verkehrschaos in der Kaiser Josef-Straße führen könnte“, erklärt Steinbichler. Bei der Begegnungszone äußerte er Bedenken hinsichtlich Radfahrern, wie der Bürgermeister weiter ausführt. „Grundsätzlich spricht für die Begegnungszone, dass alle Beteiligten gleichberechtigt sind. Allerdings dürfen Radfahrer hier auch gegen die Einbahn fahren. Ich fürchte, dass es auch hier zu Gefahren kommen könnte, die bis jetzt noch nicht abschätzbar sind.“ Generell rät er dazu, die Umbauarbeiten beim Bahnhof Purkersdorf Zentrum abzuwarten, bevor jetzt größere Maßnahmen gesetzt werden.

Eine weitere Maßnahme, die zwar nicht direkt die Straßen bei den Schulen betrifft, aber auch demnächst umgesetzt werden soll, ist die Neuanbringung beziehungsweise Ausweitung der roten Bodenmarkierung an der Ecke Karl Kurz-Gasse/Pummergasse. Hier kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen mit Autofahrern und Fußgängern. „Sobald wir konstant wärmere Temperaturen auch in der Nacht haben, werden wir die rote Fläche vergrößern und die bestehende Fläche mit neuer Farbe nachziehen. Außerdem werden wir Schwellen auf der Fahrbahn anbringen, damit sich die Fahrzeuge langsamer der Kreuzung nähern“, erklärt der Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.