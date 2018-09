Während sich wettermäßig schon der Herbst bemerkbar macht, drücken die Schüler in Niederösterreich seit Montag wieder die Schulbank. So erwachten auch die Purkersdorfer Schulen aus der Sommerpause.

120 Taferlklassler starten an der Volksschule Purkersdorf ihre schulische Laufbahn. „Wir haben heuer ein kinderstarkes Jahr mit vier ersten Klassen sowie erstmals wieder einer Vorschulklasse“, berichtet Direktorin Anna Diasek. Eine eigene Deutschförderklasse gibt es nicht, dafür einige Deutschförderstunden mit Kindern für Kinder, denen notwendige Deutschkenntnisse fehlen. Das Lehrerteam erhält zudem erstmals Unterstützung durch eine Personalreserve.

Außerdem stehen an der Volksschule wieder einige Projekte am Programm. Die „Gesunde Volksschule“ läuft weiter, heuer mit dem Schwerpunkt Bewegung und psychosoziale Gesundheit unter dem Motto „Mut tut gut“. Das aufblasbare Planetarium kommt zu Gast in den Turnsaal und vermittelt den Kindern der Volks- und Sonderschule einen Blick auf das Sternenzelt. Hebammen kommen zu Besuch in die dritten und vierten Klassen. Die Schule nimmt außerdem an dem Projekt H2NOE Wasserschule der Initiative „Tut gut!“ teil. Zeit zum Nachdenken und in sich Gehen bietet im Frühjahr das Projekt „Soulspace“.

Einige Änderungen an der Mittelschule

Auch an der Mittelschule gibt es einige Neuerungen. Infolge einer Gesetzesänderung ist auf der gesamten Schulliegenschaft das Rauchen verboten, auch im Außenbereich der Sportanlage und im Schulgarten. „Seitens der Schule ist die Einhaltung sicher kein Problem. Allerdings betrifft es auch alle schulfremden Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten. Hier hoffe ich auf die Einsicht aller Betroffenen“, so Direktorin Koncki-Polt.

Einiges getan hat sich im Lehrerkollegium, mit drei Pensionierungen sowie einigen Versetzungen. „Dadurch kommen neue junge Kollegen an die Schule“, freut sich Koncki-Polt, „Das Lehrerinnenteam zeichnet sich also einerseits durch hohe Qualifizierung andererseits durch langjährige Erfahrung aus.“

Wie im letzten Jahr gibt es eine Gruppe für Nachmittagsbetreuung, die von Lehrkräften sowie einer Pädagogin des NÖ Familienlandes betreut wird. Das Mittagessen wird heuer von einem neuen Cateringunternehmen geliefert und wie gehabt im Sonderpädagogischen Zentrum eingenommen.

„Im Herbst wird es eine Kick- Off-Veranstaltung zum Campus-Modell für alle Lehrkräfte aller Schulen am Campus Purkersdorf geben“, erklärt Koncki Polt die weitere schulübergreifende Entwicklung.