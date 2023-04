Frühlingsausflug in die Winterlandschaft

Eine Gruppe von rund 40 Personen der NÖ Senioren Purkersdorf machte sich vergangene Woche auf den Weg zu den östlichen Eisenwurzen. Die geplante Frühlingsfahrt wurde aber schnell zu einem Ausflug in eine tiefverschneite Winterlandschaft. Vom ersten Halt in Ybbsitz ging es weiter nach Lunz am See und von dort anschließend nach Mariazell, wo noch tiefer Winter herrschte. Nach dem Besuch der Basilika und dem Besuch eines Kaffeehauses ging es schließlich wieder heim.

