Thomas Malik: Ein Purkersdorfer beim Vätteroperetten in Schweden

Vollbild

FB

Buffotenor Thomas Malik (2.v.l.) genoss seine Auftritte beim schwedischen Sommer-Operettenfestival in vollen Zügen. Thomas Malik und Dirigent Christian Pollack (rechts) bildeten die Wiener Operettendelegation in Jönköping. Josef und Pepi in Wiener Blut war viele Vorstellungen lang eine Paraderolle der Publikumslieblinge Wolfgang Gratschmaier und Gattin Renée Schüttengruber an der Volksoper. Hier tanzt Gratschmaier 2003 in jenem Gehrock, den Malik jetzt in Schweden trug. Malik zeigt einen weiteren Gehrock, in dem die Namen jener Künstler vermerkt sind, die das Kostüm vor ihm trugen. Sorgfältige Dokumentation der Volksoper: Zuletzt verwendete Wolfgang Gratschmaier als Kammerdiener Josef die Kleidung, die nun Bühnenluft in Schweden schnupperte. Bereits Mitte Juli traf Malik (3.v.r.) beim Lehar Festival in Bad Ischl in Schweden lebende Nachfahren von Leo Fall. Treue Fans: Die schwedischen Nachfahren des Operetten-Komponisten Leo Fall besuchten Thomas Malik natürlich auch beim Vätteroperetten in Jönköping. Mit Wolfgang Gratschmaier (rechts) im Gehrock, der nun in Schweden zum Einsatz kam, standen vor 20 Jahren Peter Minich als Minister und Teddy Podgorski als Kagler (v.l.) auf der Bühne.

1 /8