Trauer um Maler Erich Horns

Erst im vergangenen Jahr hat der Maler gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth Mayer Purkersdorf verlassen und ist ins Waldviertel gezogen.

Knapp 30 Jahre lang hatte er ein eigenes Atelier in Purkersdorf, cirka 13.000 Werke hat er geschaffen. Begonnen hat seine künstlerische Tätigkeit zu Hause auf dem Esszimmertisch. Zu Beginn hat Horns naturalistisch gemalt und sich mit Hinterglas- und Bauernmalerei beschäftigt, später wandte er sich dem abstrakten und fantastischem Surrealismus zu. Neben Aquarell- und Ölgemälden hat er dann auch mit Acrylfarben gearbeitet und Skulpturen und Plastiken angefertigt.

Seine Werke präsentierte er erstmals 1995 in der Stadtgalerie in Litschau, in Purkersdorf war 1999 die erste Ausstellung - mit Besucherrekord. Seine Werke wurden nicht nur in Österreich ausgestellt sondern auch in Deutschland, Ungarn, Schweden, Malta, Griechenland, Rumänien und der Schweiz sowie sogar in Jamaika und Südafrika. Malen war für ihn Ausgleich und Zufriedenheit, wie er in einem NÖN-Interview sagte: „Beim Malen kann ich mich entspannen und meine Emotionen ausdrücken.“

Erich Horns ist am 20. Juli im 75. Lebensjahr verstorben. Die Trauerfeier findet am Samstag, 29. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche in Reingers statt. Der Verstorbene wird um 13.15 Uhr in der Pfarrkirche Reingers aufgebahrt, um 13.30 Uhr wird für in gebetet, um 14 Uhr beginnt die Seelenmesse.

Die Beisetzung der Urne findet in aller Stille im engsten Familienkreis statt.