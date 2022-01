Ortner beleuchtet in Podcast die Geschichte der Gassenhauer

Seit einigen Monaten beleuchtet die Pianistin Angelika Ortner in ihrem Podcast „Kulturmenü“ Hintergründe zu Welthits, also die Geschichten hinter den Gassenhauern. Dabei nimmt sie bekannte Musikstücke aus allen Zeitepochen und Musikrichtungen - Orchesterwerke, Opernarien, Jazz-Standards, Filmmusik-Themen oder Popsongs - unter die Lupe.

„Oft weiß man aber nicht, wer singt, wer der Komponist ist oder was überhaupt hinter diesen beliebten und bekannten Musikstücken steckt“, erläutert Ortner. Alle 14 Tage liefert sie in 20 bis 30 kurzweiligen Minuten genau diese Hintergrundinformationen.

Das Kulturmenü startete im April 2021, „weil ich zumindest über Musik reden wollte, wenn ich schon nicht spielen und auftreten konnte“, erklärt die engagierte Pianistin und Klavierlehrerin an der Musikschule Wienerwald Mitte.

So sprach sie jüngst in ihrem 17. Podcast sehr charmant mit dem Pfalzauer Burgschauspieler, Intendanten des „Güssinger Kultursommers“ und früheren Gestalters und Moderators der ORF-TV-Sendung „Trailer“, Frank Hoffmann.

Unter dem Titel „Mercy Mercy Mercy“ geht es natürlich auch um Joe Zawinul, den österreichischen Jazzmusiker mit einer beispiellosen internationalen Karriere. Frank Hoffmann erzählt über seine Freundschaft mit Zawinul und verwandelt diese Episode auch in eine Liebeserklärung an den Jazz. Darüber hinaus erwähnt er, dass ihn erst der Pfalzauer Wilfried Scheutz auf die Spur der Volksmusik brachte.

Fakten zu vielen Genres

In jeder Folge wird ein Musikstück zum Thema gemacht. Auf verständliche Weise werden musikalische und geschichtliche Fakten erzählt. Für jede Aufnahme lädt Angelika Ortner einen Experten oder eine Expertin aus dem besprochenen Genre ein. Die Musik wird an unterschiedlichen Stellen eingespielt, sodass man auch immer gleich hört, worüber gesprochen wird.

Anekdoten werden erzählt und Ortner und ihr Gast versuchen, eine Erklärung zu finden, warum genau dieses Stück sich so großer Beliebtheit erfreut. Am Ende jeder Episode beantwortet der Gast darüber hinaus die Frage, warum Kunst systemrelevant ist. „Dieses Konzept richtet sich ganz bewusst an alle musikbegeisterten Menschen“, betont Ortner abschließend.

Zugang zu den Podcasts gibt es unter https://kulturmenu2021.podigee.io oder www.angelikaortner.com.