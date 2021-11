Seit drei Jahren im Amt: Steinbichler zieht Zwischenbilanz

Am 6. November 2018 wurde Stefan Steinbichler (SPÖ) zum Bürgermeister gewählt und folgte damit Karl Schlögl nach, der 27 Jahre lang die Geschicke der Stadtgemeinde geführt hatte. Nach drei Jahren im Amt zog Steinbichler nun eine Zwischenbilanz: Im Bereich der Digitalisierung konnte beispielsweise mit der Gemeindeapp „Gem2Go“ die direkte Kommunikation zu den Bürgern verbessert werden. „Das ist ein Bürgerservice, das ich als Bürgermeister schätze und wofür ich schon viel positives Feedback bekommen habe. Wir können die Bürger noch besser und schneller informieren“, so Steinbichler.

Stromverbrauch auf fast ein Drittel reduziert

Ein umfangreiches Projekt, das heuer noch abgeschlossen werden soll, ist die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED, die dazu führt, dass der Stromverbrauch auf fast ein Drittel reduziert werden kann, so der Stadtchef. Auch in der Volksschule wurde auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die Mittelschule soll in den kommenden Sommerferien folgen. „Das gehört für mich zur Nachhaltigkeit, aber auch zur Modernisierung. Wir hoffen, dass es auch mit den Finanzen funktioniert. Es war vor Corona einfacher zu kalkulieren“, sagt der Stadtchef.

Unterstützt wurde im Bildungsbereich auch die Inklusionsarbeit der Volksschule und der Allgemeinen Sonderschule Purkersdorf mit einem gemeinsamen Sommerhort für die Kinder, das heuer zum ersten Mal stattfand. „Es ist extrem gut angenommen worden. Wir werden den Hort nächstes Jahr auch ausbauen auf die ersten und auf die letzten drei Wochen der Ferien“, erklärt Steinbichler.

„Ich traue mich zu behaupten, dass ich ein guter ,Troubleshooter‘ bin.“ Stefan steinbichler Bürgermeister

Beim Thema Verkehr konnte zum Beispiel die Querungshilfe Linzerstraße durchgesetzt werden und die Schulstraße Alois-Mayer-Gasse wurde zur Begegnungszone, um die Sicherheit für die Kinder zu verbessern, so der Bürgermeister. Derzeit arbeite die Stadt, in enger Zusammenarbeit mit dem Land und den umliegenden Gemeinden, an der Verbesserung des Fahrradwegenetzes.

Corona war kein Motivationsdämpfer

Geprägt war die bisherige Amtszeit Steinbichlers von der Corona-Pandemie, die auch die Stadtfinanzen belastet. Demotivieren ließ er sich aber nicht, wie er im NÖN-Gespräch erzählt: „Ich traue mich zu behaupten, dass ich ein guter ,Troubleshooter‘ bin und dass ich mich relativ schnell auf neue Situationen einstellen kann. Lustig ist etwas anderes, aber es ist eine Situation, mit der man umgehen muss.“

Wie sich die Kosten der Pandemie niederschlagen werden, ist aber noch nicht abschätzbar. Dazu kommt, dass die Stadt heuer aus dem Schweizerfranken-Kredit ausgestiegen ist. Nach der Umschuldung von Schweizer Franken in Euro waren rund 24,6 Millionen Euro übrig, die getilgt werden müssen. Und obwohl Purkersdorf durch den Fremdwährungskredit rund vier Millionen Euro verlor, verteidigt Steinbichler die damalige Entscheidung seines Vorgängers Karl Schlögl, den Kredit aufzunehmen: „Man muss ehrlich sagen, das war damals ,state of the art‘. Viele Gemeinden und das Land haben es so gemacht. Ich würde da niemandem einen Vorwurf machen.“

Wachstum als größte Herausforderung

Besonders beschäftigen wird Steinbichler in den kommenden Jahren das Thema Bauen sowie das örtliche Entwicklungskonzept und der Flächenwidmungsplan. Purkersdorf wächst rasant.

Laut Stadtchef zeigen Hochrechnungen, dass Purkersdorf spätestens 2050 inklusive Nebenwohnsitzern rund 15.000 Einwohner haben wird. Das möchte Steinbichler verhindern. Er würde sich wünschen, dass Purkersdorf bei einer Einwohnerzahl von 13.000 inklusive Nebenwohnsitzen bleibt. Das örtliche Entwicklungskonzept sei beispielsweise ein Instrument, dieses Ziel zu erreichen.

Zudem will Steinbichler neue Rahmenbedingungen beim Bauen einführen: „Wenn gebaut wird, dann wollen wir, dass wesentlich ökologischer und nachhaltiger gebaut wird.“

Wichtig sei, dass man im Ortskern und an den Hauptachsen, an der B44 und der B1, verdichtet. Dazu steht der Stadtchef. „Wenn weniger versiegelt werden soll, muss man eine Verdichtung zulassen“, so Steinbichler.

Junge Familien und Bürger, die in Purkersdorf aufgewachsen sind, sollen aber in der Stadtgemeinde bleiben können. Baugründe sind rar und teuer, das weiß der Stadtchef: „Das ist definitiv die größte Herausforderung, dass unser Standort für uns selbst attraktiv bleibt, aber trotzdem leistbar ist. Das ist eine Grätsche, die sehr schwierig ist, aber die wir schaffen müssen.“