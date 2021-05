Wer den Alpakahof Wolfsgraben schon einmal besuchen wollte, sollte jetzt seine Chance nutzen: Denn mit Clementine und Cyrano gibt derzeit zwei putzige Baby-Alpakas die über die Koppeln wuseln. Der weiße und flauschige Cyrano kam am 12. April zur Welt – genau an Katja Breithuts Geburtstag. „Das etwas andere Geburtstagsgeschenk“, scherzt sie. Für das Fohlen waren die Geburt und die ersten Tage aber nicht leicht. „Cyrano hatte einen schwierigen Start, weil die Stute die ersten fünf Tage keine Milch hatte. Wir haben ihm die ersten zwei Tage alle drei Stunden und danach alle vier Stunden ein Flascherl gegeben. Jetzt hat die Stute zwar Milch, aber zu wenig. Deshalb bekommt er zwei Mal am Tag ein Flascherl dazu“, erzählt Christian Lautner.

Weil seine Mutter nicht genug Milch gibt, bekommt Cyrano ein Extra. Veraszto

Bei der Geburt von Clementine verlief alles problemlos. Nur das Wetter hätte besser sein können: Sie kam im März auf die Welt, gerade an einem Tag, an dem es geschneit hat. „Wir haben mitten auf der Wiese entweder strömenden Regen oder Schnee. Dass sich die Stuten einmal einen schönen Tag aussuchen, ist selten“, scherzt Lautner. Clementine und Cyrano sind aber nur zwei von insgesamt zehn Fohlen, die am Alpakahof Wolfsgraben heuer das Licht der Welt erblicken werden. „Jetzt im Mai kommen noch drei, die restlichen kommen im Juni und zwei werden im August geboren“, erzählt Hannes Lautner, der bei der Geburt der Tiere stets dabei ist.

Im Durchschnitt dauert die Schwangerschaft einer Alpaka-Stute 345 Tage. „Also länger als bei einem Menschen und ähnlich lang wie bei einem Pferd. Deshalb ist das Züchten relativ schwierig, weil die Entscheidung, die du triffst, für ein Jahr gilt“, erklärt Alpakahof-Chef Christian Lautner. Seit drei Jahren werden an der Forsthausstraße die Tiere gezüchtet. Auf rund einem Hektar toben sich derzeit 24 Alpakas aus. Für Regen, Schnee oder sehr hohe Temperaturen haben sie einen Unterstand, ansonsten laufen sie frei über die Wiese. „Sie sind sehr neugierige und gutmütige Tiere, manchmal zickig – und ja, sie spucken auch, das ist kein Gerücht“, lacht Katja Breithut, die auch die Namen für die Tiere aussucht.

Zumindest sechs bis sieben Monate bleiben die Fohlen bei ihren Müttern. Brauchen sie mehr Zeit, verbringen sie auch noch ein weiteres Jahr auf dem Alpakahof. Hengste benötigen überhaupt zwei bis drei Jahre, bis sie für die Zucht geeignet sind. „Je nachdem, wie sich das Tier entwickelt, schauen wir, ob wir es behalten oder nicht. Wir sind auch Mitglied im österreichischen Zuchtverband. Uns geht es darum, das perfekte Tier zu bekommen, das es nicht gibt. Aber der Wille ist da. Die Tiergesundheit steht dabei im Vordergrund“, so der Alpakahof-Chef.

Alpakas erzielten Top-Platzierungen

Dass man auf dem richtigen Weg ist, zeigen die Erfolge: Der Alpakahof konnte sowohl bei der Internationalen Vliesshow als auch bei der Nationalen Alpakashow 2021 Top-Platzierungen erzielen. Einige Tiere wurden prämiert. Mehrere erste, zweite und auch dritte Preise räumte das Team des Alpakahofs ab. „Ein Junghengst hat sowieso die dritthöchste Prämierung bekommen und wurde ,Junior Reserve Grand Champion‘. Das macht uns stolz und zufrieden“, freut sich Lautner und ergänzt: „Im Februar nächsten Jahres findet die Welt-Alpaka-Konferenz in Graz statt. Dort gut abzuschneiden und einmal „Best of Show“ zu werden – das ist das Ziel jedes Züchters.“

Wer sich die Baby-Alpakas samt Herde ansehen möchte: Seit Mai werden wieder Hofführungen und Wanderungen angeboten. Diese enden im Hofladen, wo es allerhand Alpakaprodukte gibt. Für alle Tierbegeisterten haben Christian Lautner und Katja Breithut aber noch einen generellen Appell: „Alpakas füttert man nicht, weder mit Karotten noch mit Brot, das kann verheerende Folgen haben.“