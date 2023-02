Musik und Sprachmelodien: Niesner, Gunkl & Gäste in Rekawinkel

Ein Zufall war, wie so oft, Geburtshelfer der formatfreien Radiosendung „Die Blaue Stunde“. Vor 20 Jahren trafen sich Tom Niesner und Günther Paal, alias Gunkl, bei einer Radioaufzeichnung. Der eine Tontechniker und Bassist, der andere Bassist und Kabarettist. Beide verbindet die Leidenschaft zur Musik. Ihre Sendung lebt von Informationen, spontanem Schmäh, Musikbeiträgen, der Freude am Produzieren und natürlich ihren Gästen aus dem Kulturbereich.

Anfänglich bestritten Niesner und Paal die Sendung zu zweit, recht bald aber mit geladenen Gästen. Eine Stunde wird geplaudert und Musik gespielt, Musik, die der jeweilige Gast mitbringt. Die Hörer der Sendung erfahren neben vielen Anekdoten und Hintergrundgeschichten aus dem Kulturbereich vor allem viel Persönliches der Protagonisten.

Aufgezeichnet wird die Sendung in Niesners Tonstudio in Rekawinkel. Unter den bisherigen Sendungsgästen befanden sich Lokalmatadore wie Weinzettl und Rudle, Wolfgang Gratschmaier, Gandalf oder Wilfried. „Überregionale“ Gäste waren unter anderem Petra Morzé, Peter Rapp, Georg Breinschmid oder Eva Marold.

Sprache ist Obonyas große Leidenschaft

Zuletzt kam Schauspieler Cornelius Obanya zu Niesner und Paal ins Studio. Als zweiten Gast begrüßten die Sendungsmacher einen „alten“ Bekannten und Stammgast, Franz Alexander Langer, Sänger und Komponist. Gemeinsam haben die vier Künstler mit vielen anderen an der Aufnahme des Songs „A leiwandes Land“, ein Projekt gegen Fremdenhass, mitgewirkt. Seit damals war es ein Herzenswunsch Niesners, den großartigen Schauspieler in der Blauen Stunde begrüßen zu dürfen.

Obanya kam und erzählte mit seiner wohlklingenden Erzählstimme von seinem Steckenpferd und großen Liebe, der Sprache. Die Konzentration auf sie und das Geschichtenerzählen vermisst er seit einiger Zeit bei den Inszenierungen am Theater. Daher arbeitet er momentan lieber für Film und Fernsehen.

Für die Dramaserie „Davos“ stand er als englischer Offizier vor der Kamera. Die Serie spielt im Schweizer Kurort Davos kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Ob er Rollenangebote in Serien annimmt, überlegt sich Obonya sehr gut. „Wenn die Rolle etwas hergibt mache ich es gerne. Ich habe aber auch keine Schwierigkeiten, mich wieder davon zu lösen. Ich mache nicht gerne lange dasselbe, mir wird schnell fad“, erklärt Obonya seine Auswahlkriterien.

Musik spielt in seinem Leben eine wichtige Rolle. Zuhause am Hometrainer hört er gerne Trip-Hop, bei den Vorbereitungen für seine Rollen gerne Filmmusik. Eine, die nichts mit dem Thema der Rolle zu tun hat. „Ich benutze Musik, um mich in etwas Hintreiben zu lassen, danach suche ich sie auch aus. Großes Orchestergedöns, das ist meines“, unterstreicht Obonya seine Klassikleidenschaft. Die Frage nach einer Wunschrolle beantwortet er mit klaren Worten: „Einen Dirigenten und einen an Bluthochdruck leidenden Fußballtrainer, der sich über alles aufregt.“

