Seit Jahren lag im Heimatmuseum in einer Vitrine, in der sakrale Kunst und Gegenstände des Volksglaubens ausgestellt sind, ein Bronzedolch. Museumsleiterin Renate Grimmlinger hatte das Fundstück, das der Gablitzer Günter Querfeld bei Arbeiten im Ort entdeckt hatte, neben einem „Hexenmesser“ ausgestellt.

Welche Geschichte sich hinter dem Dolch verbirgt, war bisher nicht geklärt. Doch nun entpuppte sich die Leihgabe als historisch sensationeller Fund: Denn das Ringmesser stammt aus der Spätbronzezeit. Feststellen konnte man dies nach einem zufälligen Besuch: Vor Kurzem war Archäologe Lukas Kerbler im Heimatmuseum zu Gast. Er dokumentiert derzeit im Auftrag der NÖ Landesarchäologie in ganz Niederösterreich archäologische Sammlungsbestände.

„Messer, dem wir kaum Aufmerksamkeit entgegengebracht hatten, stammt aus der Bronzezeit.“ Leiterin Renate Grimmlinger

Während seiner Recherchen stieß er auf das Heimatmuseum Gablitz. Grimmlinger zeigte dem Archäologen bei seinem Besuch neben den archäologischen Objekten auch das bronzene Messer. Er fotografierte es und teilte der Leiterin später mit, dass er zum Bronzedolch mit Ringknauf ein Analogiebeispiel aus der Spätbronzezeit, circa 1.300 bis 800 vor Christus, gefunden hatte. Daraufhin machte sich Renate Grimmlinger auch bei Urgeschichtsforscher Wolfgang Kalchhauser, der im Heimatmuseum mitarbeitet, schlau.

„Auch er bestätigte mir, dass das gefundene Messer, dem wir bisher kaum Aufmerksamkeit entgegengebracht hatten, aus der Bronzezeit stammt, und er grenzte dieses ,Ringgriffmesser‘ noch enger ein, nämlich 900 bis 800 vor Christus“, freut sich die Museumsleiterin. Dass in Gablitz Stücke aus der Bronzezeit gefunden werden, sei besonders, so Grimmlinger. Denn bisher habe man auch nur ein weiteres Stück aus dieser Epoche retten können. „Damit haben wir in Gablitz zwei Fundstücke aus der Bronzezeit: Den Teil eines Tüllenbeils und eben das Ringgriffmesser“, sagt Grimmlinger, die mittlerweile den Ausstellungsort des Dolchs korrigierte. Dieser liegt jetzt neben dem Teil des Tüllenbeils und bei anderen Fundstücken aus der Römerzeit.