In der Woche 16 und in der Woche 21 berichtete die NÖN über die Raser im Ort. Vermutlich hat das jemand als Anreiz gesehen, einen gewissen Rekord zu überbieten.

Zur Vorgeschichte: Eine Zeit lang stand entlang der Hauptstraße eine Geschwindigkeitsmessanlage. Da es aus anderen Ortsteilen immer wieder Beschwerden wegen der Raser gab, übersiedelte die Messanlage in die Brentenmaisstraße. Die Auswertung ergab, dass der Großteil einen „60er“ in der „50er Zone“ fährt, was immer noch zu viel ist. Bei der Auswertung staunte Vizebürgermeister Christian Trojer nicht schlecht: Ein Fahrer brachte es auf satte 123 km/h. Folge waren vermehrte Polizeikontrollen in dem Bereich. Nächste Station war das Heimbautal.

Auch hier gab es Beschwerden von Anrainern. Die Auswertung brachte einen weiteren Rekord zutage: 138 km/h in einer „60er Zone“. Grundsätzlich war das Ergebnis aus dem Heimbautal nicht viel anders als jenes aus der Brentenmais. „Im Durchschnitt bewegen sich die Autofahrer im Rahmen“, berichtet Trojer.

Die Gemeinde möchte nun mehr Bewusstsein schaffen. „Das war bestimmt nicht die letzte Messstation“, versichert der Vizebürgermeister. Unter Umständen sind als Nächstes die „30er Zonen“ dran.