Martina Reuter als Autorin: Ein Buch voll modischer Tipps

Bereits im Juni verriet NÖN-Style-Expertin Martina Reuter der NÖN ihre Pläne zu ihrem neuen Projekt, demnächst ist es auch für die Öffentlichkeit angreifbar. Die Rede ist von ihrem Buch „Meine Styling-Geheimnisse“.

Morgen Donnerstag, 17. Februar, erscheint das erste Buch von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter „Meine Styling-Geheimnisse“. Foto: Ueberreuter

Seit mittlerweile über 20 Jahren beschäftigt sich Reuter mit Mode und hat deshalb zahlreiche Modetipps parat. Diese teilt NÖN-Style-Expertin Reuter in ihrem Ratgeber nun mit der Öffentlichkeit. Erscheinen wird das Buch am Donnerstag, 17. Februar.

Reuter, die nach ihrer Ausbildung an der Wiener Modeschule Michelbeuern zahlreiche Jahre als Chefstylistin beim Fernsehsender ProSieben arbeitete, wusste sich bereits oft mit modischen Tricks zu helfen. In ihrem Buch verrät sie einige davon.

Die Leser erfahren etwa, wieso doppelseitiges Klebeband so wichtig ist und mit welchem Styling Kilos ganz leicht weggezaubert werden können. Reuter verrät aber auch, was Gewichtspendler sind und welche Last-Minute-Tipps das Leben stylischer machen.

Tipps sind „kurz und knackig“

Begonnen hat alles, wie sie sagt, als „Schnapsidee“. „Ich bin in meiner Küche gesessen und habe mir gedacht – es war mitten in der Corona-Zeit – es kann so nicht weitergehen. Dann habe ich mir überlegt, was ich noch nicht mache und beschlossen, ein Buch zu schreiben“, schildert die Style-Expertin, die selbst gar keine Bücher liest.

„Das ist mir zu langsam und dauert mir zu lange“, schmunzelt sie. Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, die Tipps „kurz und knackig zu halten. „Das, was ich im Fernsehen mache, in einem Buch verfasst – aber auch ein bisschen mehr“, macht Reuter neugierig auf das Buch.

Die Purkersdorferin schwebt aktuell auf der Erfolgswelle. Gemeinsam mit dem deutschen Homeshopping-Kanal HSE, bei dem sie moderiert, launchte sie kürzlich ihre erste eigene Modekollektion „Curvy Me“ – Mode für kurvige Frauen bis Größe 56.

Wichtig ist ihr sowohl beim Buch als auch bei ihrer Modekollektion, kurvigen Frauen das Leben zu erleichtern. „Ich möchte Frauen Mut machen, selbstbewusster zu werden – und das nicht nur mit meinen Modetipps, sondern auch mit der passenden Mode“, so Reuter.

Mehr von Martina Reuters Modetipps gibt es nicht nur in ihrem neuen Buch „Meine Styling-Geheimnisse“, sondern in den kommenden Wochen auch in der Purkersdorfer NÖN. Mit den NÖN-Lesern teilt die Style-Expertin jede Woche exklusiv einen Mode-Tipp, der das Leben stylischer und leichter machen wird.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden