Gertrude Schabas kann es nicht fassen: Im Müllraum ihrer Wohnhausanlage stapeln sich die Gelben Säcke. Denn diese wurden beim letzten Abholtermin von der Entsorgungsfirma nicht mitgenommen. „Fast alle Säcke im Müllraum sind von Ratten angebissen“, ärgert sich die Purkersdorferin. Der Müllmann habe ihr gesagt, dass er die Säcke so nicht mehr mitnehmen werde. „Er hätte das Problem auch schon mehrmals auf der Gemeinde gemeldet. Geschehen ist nichts“, erzählt Schabas weiter.

Aber auch generell sind die Intervalle, in denen die Gelben Säcke abgeholt werden, für die Purkersdorferin nicht zufriedenstellend. Die Säcke werden nämlich nicht an einem bestimmten Tag geholt, sondern in einem Zeitraum von drei Tagen.

Ärger gibt es aber auch über die Säcke auf öffentlichem Grund. privat

„Der nächste Abholtermin ist am 14. September und jetzt habe ich schon in der Wintergasse einen Gelben Sack auf öffentlichem Grund gesehen“, sagt Schabas. Der Müll würde die Ratten anziehen. Geht es nach der Purkersdorferin, sollte die Gemeinde die Bürger dezidiert ansprechen und ihnen erklären, dass die Gelben Säcke bis zur Abholung auf privatem Grund zu lagern sind. Hinweise im Amtsblatt würden nicht reichen.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler sieht die Sache aber anders: „Wir haben laufend Aufklärungskampagnen im Amtsblatt. Wir klären immer wieder auf.“ Die Ratten-Problematik in der Wohnaushausanlage sei bekannt. „Die Hausverwaltung hat schon mehrmals die Schädlingsbekämpfung hingeschickt“, schildert der Stadtchef. In den Säcken dürften aber immer wieder Essensreste sein, die die Nagetiere anziehen. „Da kann man die Schädlingsbekämpfung noch so oft hinschicken, es wird nicht helfen“, so der Bürgermeister. Dass es im Stadtgebiet ein Ratten-Problem gibt, stimme nicht. „Das ist maßlos übertrieben“, sagt Steinbichler.

Stadtrat Josef Baum (Liste Baum und Grüne) hat die Thematik in seinem Ausschuss behandelt. Auch dort habe man sich geeinigt, das Thema erneut der Hausverwaltung weiterzugeben. Beim nächsten Termin sollen die Säcke mitgenommen werden. Für eine Änderung der Intervalle bräuchte es aber mehr Zeit, meint der Stadtrat: „Dafür müssten die Verträge geändert werden und das ist kurzfristig nicht möglich.“