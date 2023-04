Einsatzserie für FF Pressbaum: Überflutungen, brennendes Auto & Unfall

Starke Schnee- und Regenfälle verursachten am Wochenende auch zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Pressbaum: Insgesamt hatten die Kameraden zwölf Einsätze zu absolvieren, dazu kam auch noch, dass ins neue Feuerwehrhaus Wasser in den Keller floss. „Bäume waren unter der Last des schweren Schnees zusammengebrochen, Wasser staute sich und überflutete Straßen und Keller, Bäche verklausten und Fahrzeuge verunglückten auf der regennassen Fahrbahn“, berichtet die Feuerwehr Pressbaum über ihre Einsätze.

Auto überschlug sich

Doch dem nicht genug: Weiter ging es mit einer Menschenrettung auf der A 1. „Zum Glück stellte sich heraus, dass trotz eines spektakulär überschlagenen Wagens niemand eingeklemmt war“, informiert die Feuerwehr. Eine Person wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Entfernung der drei Unfallfahrzeuge gab es eine längere Einsatzpause bis nach Schluss des Blaulichttages, der in Pressbaum stattfand.

Wagen stand im Vollbrand

Schließlich wurden die Kameraden noch zu einer Ölspur auf der Weidlingbachstraße alarmiert und fast zeitgleich zu einem Fahrzeugbrand auf der Westautobahn. Rasch konnte der in Vollbrand stehende Pkw von den Einsatzkräften gelöscht werden.

