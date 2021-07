Die Stadt Wien will mit März 2022 in allen Bezirken ein flächendeckendes Parkpickerl einführen. Wenig Begeisterung für diese Pläne gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

ÖVP-Gemeinderat Matthias Pilter stellte den Antrag eine Resolution zu verabschieden, in der die Gemeinde die Wiener Stadtregierung auffordert, von der geplanten flächendeckenden Einführung eines Parkpickerls abzusehen und dies nur in jenen Gebieten einzuführen, in denen Anwohner tatsächlich von Parkplatzknappheit betroffen sind. „Das Parkpickerl hat nicht nur Auswirkungen für die Mauerbacher Pendler, sondern auch auf die Parkplatzsituation in Mauerbach“, führte Pilter aus und fügte hinzu: „Mit dem Wiesenweg und der Lebereckstraße im Steinbachtal sind zwei Wiener Gemeindestraßen nur über das Mauerbacher Gemeindegebiet zugänglich. Diese ebenfalls parkpickerl-pflichtig zu machen ist ein Schildbürgerstreich, der die dort problemlos parkenden Autos sinnlos auf Mauerbacher Gemeindegebiet verlagert.“

SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Beran schlug vor, die Resolution an drei andere Stellen zu richten. „Ich glaube, angesichts der Situation, dass Wien endlich ein Parkpickerl einführt, was aus Umweltschutz-Gründen ja zu begrüßen wäre, ist es so, dass Umland-Gemeinden wie Mauebrach sowieso nichts daran ändern können. Deshalb kann es aus unserer Sicht nur die Lösung sein, die Resolution an alle beteiligten Stellen zu richten, und zwar an die Wiener sowie die niederösterreichische Landesregierung und natürlich an VOR“, so Beran, der überzeugt ist, dass es auch eine Verbesserung der öffentlichen Anbindung braucht. Der Gegenantrag des SPÖ-Gemeinderates wurde aber nicht angenommen.

Pilters Antrag fand hingegen die Stimmenmehrheit. Nur Grüne-Gemeinderat Michael Felzmann und SPÖ-Gemeinderat Michael Richter enthielten sich ihrer Stimmen. Die Resolution wird nun an Wien übermittelt.