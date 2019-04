Er sei es gewohnt alle Sachen, an denen er sich beteilige zu hundert Prozent zu machen. „Das ist nun nicht mehr möglich. Ich will mich mehr auf meine Familie konzentrieren“, sagt Claus Rechberger mit seinem Töchterchen Theresa auf dem Schoß sitzend. Außerdem wolle er sich auch vermehrt um seine Firma kümmern. Rechberger reichte seinen Mandatsverzicht am Donnerstag ein, rechtkräftig wird dieser dann am Donnerstag, dem 2. Mai.

„Dass Claus diesen Schritt gehen will tut uns zwar sehr leid, ist aber auch verständlich“, sagt Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler zu dem Rücktritt seines Gemeinderates.

