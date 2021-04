Die Arbeiten im Bereich der Kreuzung B44 Tullnerbachstraße und Kaiser Josef-Straße haben am Mittwoch ein Ende gefunden. Während der Sanierung der Wasserleitungen in den vergangenen Monaten wurde die Fahrbahn der B44 enorm in Anspruch genommen. Und auch die Rechenfeldstraße, die als Umleitung für die aus Tullnerbach kommenden Autos diente, musste viel Verkehr aushalten.

Deshalb bekommen beide Fahrbahnen einen neuen Asphalt. „Es wurde mit der Baufirma und der EVN ausgemacht, dass sowohl die B44 von der Kaiser Josef-Straße bis zum Gasthaus Staubmann, als auch die Rechenfeldstraße saniert werden“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler und ergänzt: „Die Anrainer der Rechenfeldstraße haben wirklich eine Härteprobe gehabt, weil zumindest der halbe Verkehr durch die Rechenfeldsiedlung gefahren ist. Dadurch ist die Straße, die für so viel Verkehr nicht ausgelegt ist, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Aufgrund der erst beendeten Bauarbeiten kann die Sanierung der B44 erst im Herbst erfolgen.

Stadt will doppelte Kosten vermeiden

Die Fahrbahn der Rechenfeldstraße könnte theoretisch früher instand gesetzt werden, wie aber der Stadtchef erklärt, würde das zu doppelten Baustellen-Kosten führen, vor allem bei der EVN, die den Großteil der Sanierungen finanzieren wird. „Damit für alle die Gesamtkosten günstiger kommen und weil wir mit der EVN ein Miteinander pflegen wollen, wurde ausgemacht, dass beide Straßen gemeinsam im Herbst saniert werden“, sagt Steinbichler.

Einsatz für weniger Stau war vergebens

Stadtrat Josef Baum (Liste Baum und Grüne) setzte sich in den vergangenen Wochen dafür ein, dass die Ampelschaltung an der Kreuzung B44/B1 optimiert wird, damit es durch die Baustelle zu keinem Stau kommt. Seine Bemühungen fanden bei der Bezirkshauptmannschaft jedoch keinen Anklang. In Schreiben wurde dem Stadtrat mitgeteilt, dass der Stau für die Baudauer in Kauf genommen werde, damit die Wasserleitungen saniert werden können.