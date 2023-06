Mandatare beschließen Badpreis-Ermäßigung für Pressbaumer Familien

Drei Freibäder gibt es in der Region. Aber natürlich besuchen nicht nur Einheimische gerne die Freibäder in Purkersdorf, Gablitz und Pressbaum. Obwohl es rechtlich problematisch ist, bieten einige Gemeinden ihrer Bevölkerung eine Preisreduktion beim Eintritt an.

In Pressbaum wurde jedenfalls in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen, dass Bad-Saisonkarten für Familien mit Hauptwohnsitz in Pressbaum gefördert werden. 30 Euro soll es pro Karte für zwei Erwachsene und Kinder zwischen sechs und 14 Jahren geben. 2.000 Euro sind dafür im Budget vorgesehen. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen und Kinder kostet 150 Euro, die Familienkarte mit zwei Erwachsenen und Kindern 200 Euro.

Konkret heißt es im Antrag: „Voraussetzung zur Förderung sind der Hauptwohnsitz aller Familienmitglieder in Pressbaum und die Vorlage einer Bestätigung über eben diesen.“

Das ist aber rechtlich problematisch. Weiß auch der Purkersdorfer Bürgermeister Stefan Steinbichler. Seit heuer gibt es nämlich keine Ermäßigungen im Wienerwaldbad für Purkersdorferinnen und Purkersdorfer, sondern eine Ermäßigung für alle Familien, egal woher sie kommen. „Wir haben nämlich einen Brief von der Volksanwaltschaft bekommen, dass eine Bevorzugung der eigenen Bürgerinnen und Bürger aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes nicht EU-konform ist“, informiert der Bürgermeister. Daher würden beispielsweise auch Familien aus Luxemburg einen ermäßigten Eintritt im Purkersdorfer Bad erhalten.

„Spezielle Tarife für Einheimische sind verboten“

Kein Thema war die Preisreduktion für Einheimische im Gablitzer Freibad. „Wir hatten nie unterschiedliche Preise, daher hat uns das Urteil des Verfassungsgerichtshofes auch nie betroffen. Wir haben uns auch immer über Gäste aus den Nachbargemeinden gefreut und ich denke, das ist gut so“, fügt Bürgermeister Michael Cech hinzu.

Auf der Webseite des Europäischen Verbraucherzentrums ist jedenfalls nachzulesen, „dass spezielle Tarife für Einheimische grundsätzlich verboten sind, weil sie nach EU-Recht Ortsansässige gegenüber Unionsbürgern bevorzugen“. Wenn für Ortsansässige, also für Personen mit Hauptwohnsitz im Gemeindegebiet, günstigere Eintrittspreise vorgesehen werden als für Auswärtige, sei das rechtlich problematisch. „Die EU sieht in diesen Rabattaktionen nämlich eine Diskriminierung im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit. Grundsätzlich muss jeder EU-Bürger Dienstleistungen in jedem EU-Land zu denselben Bedingungen in Anspruch nehmen können. Und dazu gehören Seilbahnen ebenso wie öffentliche Schwimmbäder oder Theater“, so das Europäische Verbraucherzentrum.

Auf NÖN-Nachfrage in Pressbaum meinte Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner, dass man das Thema noch einmal rechtlich prüfen lassen werde.