Tullnerbach: Bescheid ist da, Rodung hat begonnen

Über mehrere Monate und mehrere Instanzen hinweg zog sich die Thematik rund um die Rodung zahlreicher Bäume in der Egererstraße für eine neue Auffahrt zum Ortsteil Lawies. Jetzt steht fest: Die Bäume dürfen gefällt werden. Das hat das Landesverwaltungsgericht in letzter Instanz beschlossen.

Seit Donnerstag werden bereits Bäume gefällt. „Wir roden eine Fläche zwischen 2.300 und 2.500 Quadratmetern“, erklärt Bürgermeister Johann Novomestsky (Liste Novomestsky) im NÖN-Gespräch. „Insgesamt dürften wir auf insgesamt 2.900 Quadratmetern Bäume fällen, wir roden aber nur das, was wir wirklich brauchen.“

Am Mittwoch der Vorwoche wurde die gesamte zu bearbeitende Fläche noch einmal vermessen, Donnerstagvormittag rollten bereits die Maschinen an. Die komplett neue Auffahrt soll schließlich bis Weihnachten fertig sein, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. „Wenn das Wetter hält, dann kommt noch vor Weihnachten die Asphaltdecke. Sollte das Wetter nicht so gut sein, wird das nach den Weihnachtsfeiertagen erfolgen“, erklärt der Bürgermeister. Mit der Fertigstellung des Weidlingbachtunnels Ende des Jahres soll schließlich die Auffahrt fertig sein und der Bahnübergang in der Lawieserstraße, der aktuell noch offen ist, aufgelassen werden.

Aufgrund zahlreicher Einsprüche haben sich die Arbeiten verzögert. „Für die ÖBB und die Baufirmen gab es sehr wohl Einschränkungen, weil sie sich nicht so ausbreiten konnten, wie ursprünglich geplant“, sagt der Ortschef. Außerdem wurde die zu rodende Fläche von 4.500 auf 2.900 Quadratmeter reduziert.

Keine Bodenproben und Tiefenschürfungen

Wegen der Einsprüche konnten außerdem keine Bodenproben genommen und keine Tiefenschürfungen durchgeführt werden. Dies erfolgte in den vergangenen Tagen. Für die Anrainer kommt es zu wenigen Einschränkungen aufgrund der Arbeiten. „In der Egererstraße wird es für zwei oder drei Tage zu Behinderungen kommen, die Fahrbahn sollte aber immer befahrbar sein. Außerdem bleibt der Bahnübergang in der Lawieserstraße noch bis Ende des Jahres – bis die Arbeiten abgeschlossen sind – geöffnet“, schätzt Novomestsky die Einschränkungen für die Bevölkerung ein.

Mit Ende des Jahres soll der Weidlingbachtunnel wieder befahrbar und die Egererstraße mit einer neuen, dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden, Auffahrt ausgestattet sein. Einziger Wermutstropfen: Der Bahnübergang in der Lawieserstraße wird damit aufgelassen und der Schranken bleibt voraussichtlich für immer geschlossen.

Einige Anrainer zeigen sich jedoch über die Vorgehensweise empört. Sie wandten sich deshalb an die Gemeindeaufsichtsbehörde, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Ortschef Novomestsky betont: „Die Rodung ist durch, es gibt keine aufschiebende Wirkung mehr. Wenn die Gemeindeaufsichtsbehörde Unterlagen von mir fordert, bekommt sie diese auch. Es ist alles rechtens.“

