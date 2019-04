Elise Madl ist Patenmutter. Sie kümmert sich um einen jungen Afghanen, der vor einigen Jahren nach Österreich flüchten musste. Die Purkersdorferin stellte sich in einer Talkrunde auf Ö1, der unter anderen auch Johann Gudenus (FPÖ) angehörte.

Der argumentierte darin, dass 1,50 Euro genug seien für Asylwerber, die im Dienste der Gemeinde sogenannte Remuneranten-Tätigkeiten erledigen. Grundwehr- und Zivildiener würden auch nicht mehr verdienen, so sein Argument und auch jenes von Innenminister Herbert Kickl. In der Gemeinde Purkersdorf sieht man das anders.

In Purkersdorf stehen derzeit vier Asylwerber im Dienste der Gemeinde, alle verdienen fünf Euro in der Stunde. Zwei am Bauhof und zwei im Hort. Purkersdorfs Bürgermeister Stefan Steinbichler zeigt sich mit der Arbeitsleitung durchwegs zufrieden: „Es ist Teil der Integration, wenn man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Die derzeitige Regelung, wonach unsere Asylwerber fünf Euro in der Stunde bekommen, finde ich daher gut.“

Von dem Grundwehrdiener-Argument hält Steinbichler nichts: „Das ist nicht zu vergleichen. Asylwerber haben ganz andere Grundbedürfnisse. Die 1,50 Euro sind einfach unwürdig.“

„Es wäre gut, wenn die Gemeinde selbst entscheiden kann, wie viel ein Asylwerber verdienen darf.“ Claudia Bock, Wolfsgrabens Ortschefin

Das sieht auch Purkersdorfs Flüchtlings-Koordinatorin Marga Schmidl (Liste Baum und Grüne) ähnlich. „Asylwerber dürfen ohnehin nur 110 Euro zusätzlich zur Grundversorgung verdienen. Bei fünf Euro Stundenlohn sind das 22 Stunden Arbeit im Monat“, rechnet Schmidl vor.

Sie sieht die Forderung der FPÖ als reine Boshaftigkeit. „An der Schutzhaft hat sich Kickl abgearbeitet, jetzt hat er mit einem Vorstoß nach einem neuen Thema gesucht, das die Asylwerber herabstuft“, will Schmidl die Absicht des Innenministers erkannt haben. Demnächst könnten in Purkersdorf noch zwei weitere Asylwerber anfangen. „Wir werden die Regelung, wie sie jetzt ist, beibehalten“, so Steinbichler.

Purkersdorf ist übrigens die einzige Gemeinde in der Region, in der Asylwerber für die Gemeinde arbeiten. „Wir hatten zwar ein paar, die sind aber bereits verzogen“, sagt Pressbaums Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Zum Vorschlag der FPÖ will sich der Stadtchef nicht äußern.

Für den Gablitzer Bürgermeister Michael Cech ist die Bezahlung von 1,50 Euro nicht adäquat: „Es ist natürlich wichtig, die Leute zu beschäftigen. 1,50 Euro ist aber zu wenig.“

In Tullnerbach wurde ebenfalls ein Asylwerber beschäftigt. „Das hat aber mehr schlecht als recht funktioniert. Dem Arbeiter waren anscheinend auch die fünf Euro pro Stunde zu wenig“, hat Tullnerbachs Bürgermeister Johann Novomestsky nicht die besten Erfahrungen gemacht. In Mauerbach und Wolfsgraben gab es nie einen Asylwerber, der für die Gemeinde einer Tätigkeit nachging. „Dennoch wäre es gut, wenn die Gemeinde selbst entscheidet, wie viel ein Asylwerber verdienen darf“, sagt Wolfsgrabens Ortschefin Claudia Bock.

Im gesamten Bezirk St. Pölten-Land sind elf Asylwerber beschäftigt. Neben den vier in Purkersdorf sind es noch sieben in Neulengbach und einer in Böheimkirchen.