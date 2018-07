Die einen nennen es Arbeitszeitflexibilisierung, die anderen 12-Stunden-Tag. Der Streit darüber hat nun ganz Österreich erfasst. Spätestens am Montagmorgen, als manche Öffi-Pendler vergeblich auf ihren Zug nach Wien gewartet hatten, weil die ÖBB Betriebsversammlungen diesbezüglich abhielt. Doch auch der ÖGB zeigt seine wieder erstarkten Muskeln in Form einer Demonstration, die am Samstag mit mehr als hunderttausend Teilnehmern vom Wiener Westbahnhof in Richtung Heldenplatz rollte. Die NÖN sprach mit Teilnehmern der Demonstration und mit regionalen Vertretern der Regierungsparteien sowie mit dem Obmann der Wirtschaftskammer Purkersdorf.

„Beide Seiten brauchen einander. Ohne Menschen mit Unternehmergeist gibt es keine Arbeitsplätze. Und umgekehrt sind gut qualifizierte, leistungsbereite Mitarbeiter ein zentraler Schlüssel zum Erfolg“, stellt WKO-Purkersdorf-Obmann Wolfgang Ecker seine Sicht der Dinge dar und führt ein Beispiel an: Ein Installateur muss zu einem Auftrag eineinhalb Stunden fahren und wird knapp vor Beendigung nicht fertig. Er muss also am nächsten Tag wieder kommen. „Den Auftrag gleich am ersten Tag legal abschließen zu können, ist im Sinne aller“, argumentiert Ecker.

Für ÖVP-Regionssprecher Michael Strozer ist das Thema von SPÖ und Gewerkschaft hochgekocht: „Der Achtstundentag und die 40-Stunden-Woche bleiben die Regel, und jede Überstunde wird auch weiterhin bezahlt. Das heißt, kein Mitarbeiter wird auch nur einen Euro weniger Lohn erhalten.“ Strozer sieht die flexibleren Arbeitszeiten positiv, da dadurch in Ausnahmefällen ein verlängertes Wochenende und eine Vier-Tage-Woche rechtlich ermöglicht werden. „Das bedeutet auch, ein Tag weniger pendeln und ein Tag mehr für die Familie“, so Strozer.

FPÖ-Gablitz-Chef Andreas Kahler schließt sich in seiner Meinung den Worten von Generalsekretär Harald Vilimsky vollends an: „Ich bedauere zu welchen Mitteln, eine ehemals angesehene Partei, wie die SPÖ heutzutage greifen muss, um noch ein wenig Beachtung zu bekommen.“ Würde die SPÖ korrekt über den 12-Stunden- Arbeitstag berichten, hätte es keine Demonstration in Wien gegeben, so Kahler.

ÖGB erwacht aus Dornröschenschlaf

An diesen angesprochenen Demonstrationen beteiligten sich auch einige Purkersdorfer. Darunter SPÖ-Regionssprecher Christian Putz: „Ein so wichtiges Gesetz gehört ganz normal im Nationalrat behandelt und nicht durchgepeitscht, an den Sozialpartnern vorbei.“ Er sehe nun den ÖGB aus dem Dornröschenschlaf erwacht, und gleichzeitig würde aber die Hand zu Verhandlungen ausgestreckt. „Die FPÖ hat hingegen betont, die Macht der Betriebsräte beenden zu wollen, das sollten sie lieber lassen“, so Putz.

Josef Baum marschierte ebenfalls in vorderster Reihe bei der Demonstration mit. „Die Regierung hat unter der Führung eines Mannes, der keine Berufsausbildung hat, und in seinem ganzen Leben noch nie eine Arbeitswirklichkeit außerhalb seiner Partei kennengelernt hat, überfallsartig ein Arbeitszeitgesetz durchgedrückt“, ärgert Baum vor allem, dass die Gewerkschaften nicht einbezogen worden sind. „Die Betriebsräte verlieren bei Überstunden die Mitsprache“, so Baum.

Sowohl Baum als auch Putz wollen wieder ÖGB-Sprechstunden in Purkersdorf installieren. Am Freitag, 2. August, 18 Uhr, kommen zwei Betriebsräte ins Stehbeisl am Purkersdorfer Hauptplatz.