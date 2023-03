20 Kilometer mehr für Mountainbike-Fans

Am Mittwoch, 1. März, startet im Wienerwald die neue Mountainbike-Saison. Und das mit mehr Strecken-Kilometern als im Vorjahr: Insgesamt 1.379 Kilometer – das sind um 20 mehr als 2022 – stehen den Mountainbikern zur Verfügung. Dabei werden den Freizeitsportlern Routen in allen Schwierigkeitsstufen angeboten – für Familien ist ebenso etwas dabei wie für Sportler.

Die Routen führen durch die gesamte Region Purkersdorf und können von jeder Gemeinde aus befahren werden. Neuerungen gibt es in der MTB Area Wienerwald Nord, die mit 5,5 Kilometern neuen Verbindungswegen und Transfers rund um den Heuberg erweitert wurden. Andreas Weiß, Direktor des Biosphärenparks Wienerwald, betont, dass Wanderer und Mountainbiker durchaus auf gleichen Wegen unterwegs sein können. „Das Erfolgsmodell zeigt, dass man hier in der Entwicklung absolut richtig liegt und dass ein umfangreiches Mountainbike-Angebot im Einklang mit der Natur möglich ist. Mit der Einhaltung der Fair Play-Regeln und der Benutzung der offiziellen Strecken, ohne Abbiegen auf illegale Routen, ist dies gewährleistet und so kann nachhaltig Sport und Natur genossen werden.“

Regeln im Wald einhalten

Die Fair-Play-Regeln bilden beim Benutzen des Walds als Naherholungsraum wichtige Verhaltensgrundlagen. „Der Wienerwald ist für immer mehr Menschen ein beliebter Freizeit- und Erholungsraum, aber gleichzeitig ist er auch Arbeitsplatz und Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen. Ein reibungsfreies Miteinander funktioniert nur, wenn sich alle fair und rücksichtsvoll verhalten. Bitte bleiben Sie daher auf den beschilderten und freigegebenen MTB-Routen, respektieren Sie die Ruhezeit der Wildtiere in der Morgen- und Abenddämmerung und beachten Sie zur eigenen Sicherheit die forstlichen Sperrgebiete“, betont Gerald Oitzinger, Betriebsleiter der Österreichischen Bundesforste im Wienerwald.

Sogenannte Shared Trails – Wege, die gemeinsam von Mountainbikern und Wanderer genutzt werden, gibt es im Wienerwald einige. Foto: Wienerwald Tourismus/Alexander Niederecker

Und auch der Geschäftsführer des Wienerwald Tourismus, Michael Wollinger, freut sich auf die neue Mountainbike-Saison im Wienerwald. „Hervorzuheben sind die neu ausgearbeiteten Angebote nach Mariazell, die ein attraktives MTB-Mehrtagesprogramm bieten. Ein großes Dankeschön gebührt den Betrieben der Region, die mit ihren Angeboten einen mehrtägigen MTB-Aufenthalt im Wienerwald perfekt abrunden sowie unseren Netzwerkpartnern der MTB-Plattform und den Grundeigentümern, die die positive Entwicklung des Mountainbikens im Wienerwald ermöglichen.“

