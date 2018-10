Vor wenigen Wochen ging der Purkersdorfer Walter Jaksch erstmals durch das Kraftwerk Zwentendorf. Das Land Niederösterreich hatte zu einer Führung in das AKW geladen. Als er die Kernreaktoren sieht, denkt er sich nur: „Gottseidank ist das niemals in Betrieb gegangen.“ Vor fast genau 40 Jahren hat sich Österreich in einer Volksabstimmung gegen die Atomkraft entschieden. Über die damaligen Ereignisse berichten diejenigen, die sich aktiv gegen die Inbetriebnahme stellten, wenngleich es teilweise gegen ihre politische Überzeugung ging.

Walter Jaksch gemeinsam mit Zwentendorfs Bürgermeister Hermann Kühtreiber und Biosphärenpark Wienerwald-Geschäftsführer Herbert Greisberger (v.l .) vor dem Kraftwerk Zwentendorf. | privat

Fernsehbilder, in denen die USA stolz über ihre erfolgreichen Atomtests im Bikini-Atoll berichteten, machten den jungen Walter Jaksch stutzig: „Es hat geheißen, das Gebiet ist über Jahrzehnte nicht mehr bewohnbar. Da hab ich mir gleich gedacht, dass die Atomtechnologie für den Menschen nicht beherrschbar ist.“ Jaksch interessierte sich schon als Kind für Naturwissenschaften und zog hier Parallelen zur Atomenergie.

„Eine elementare Gewalt. So etwas brauchen wir nicht“, erinnert sich Jaksch

Obendrein kam beim auch heute noch überzeugten Sozialdemokraten, dass ihm Konsequenzen seitens der Partei angedroht wurden. Denn die Abstimmung war nicht nur eine Sache der Inbetriebnahme des AKW Zentendorf, sondern auch eine gegen das absolut regierende Kabinett Bruno Kreisky. „Ich bin ein Querdenker und habe immer Gegendruck erzeugt, wenn auf mich Druck ausgeübt wurde“, so Jaksch.

So dachte er sich „Jetzt erst recht“ und stellte sich mit voller Kraft gegen das AKW Zentendorf. „Ich war zwar beim Marsch ins Tullnerfeld nicht dabei. In Wien war ich aber bei jeder Demonstration , die es so gegeben hat“, berichtet Jaksch. Beliebte Sprüche der Demonstranten waren „Lieber Lütgendorf (Verteidigungsminister, parteilos, von 1971 bis 77) als Zwentendorf“. Der Purkersdorfer Josef Baum ist in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Zwentendorf in einem ländlichen Betrieb aufgewachsen. Er ging in den 70ern ins Gymnasium und war auch von Anfang an bei der berühmt berüchtigten Initiative „Tullnerfelder gegen Atomkraft“.

Wenn sich Baum zurückerinnert, denkt er vor allem daran, dass sich besonders am Land zunächst wenig Widerstand in der Bevölkerung regte. „Das Thema Atomkraft wurde so diskutiert wie das Wetter. Niemand konnte sich so recht etwas darunter vorstellen“, sagt Baum. Erst als die Medien auf das Thema aufsprangen, stieg die Verunsicherung. „Vor allem bei den Bauern“, bekam Baum die emotionale Entwicklung im eigenen Elternhaus mit. „Das wurde dann auch zu einer Abstimmung gegen Kreisky. Aber auch die Umweltschützer machten großen Druck“, so Baum.

Die Abstimmung ging denkbar knapp mit 49,5 Prozent dafür zu 50,5 Prozent dagegen aus. Eine knappe Abstimmung mit großer Bedeutung. „Ich war natürlich sehr glücklich, als ich vom Ergebnis erfuhr. Ich habe das nämlich keineswegs so erwartet“, sagt Baum auch heute noch.

Erleichtert war auch Jaksch, spätestens dann, als Tschernobyl, Fukushima und dergleichen Umweltkatastrophen verursachten. „Ich habe in meinem Leben sicher viele schlechte Entscheidungen getroffen, dass ich damals 1978 auf die Straße gegen die Atomkraft gegangen bin, war aber sicher eine richtige“, sagt Jaksch und warnt vor aktuellen Entwicklungen, etwa in Norwegen. „Dort hat die Regierung angekündigt, bis 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen zu wollen. Gleichzeitig planen sie aber ein neues Atomkraftwerk. Das ist völlig absurd.