8.000 Haushalte nach Brand im Umspannwerk ohne Strom .

Heute Morgen fiel in vielen Haushalten der Region der Morgenkaffee aus. Der Grund dafür war ein totaler Stromausfall in Teilen Pressbaums, Tullnerbachs und Wolfsgrabens und Eichgrabens sowie am Riederberg im Wienerwald..